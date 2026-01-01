  1. Inicio
Misterio en Barcelona: Jugador abandona el entrenamiento y enciende las alarmas

El 2026 arranca con dudas para el Barça. Lamine Yamal acudió a la Ciudad Deportiva pero se marchó sin entrenar. ¿Malestar o algo más?

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 14:03
Barcelona jugará este sábado el derbi catalán ante el Espanyol.

 Foto: Cortesía

Barcelona, España.- El Barcelona realizó este jueves el primer entrenamiento del año sin el delantero Lamine Yamal, que, como el resto de sus compañeros, acudió esta tarde a ejercitarse a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero minutos después de su llegada abandonó las instalaciones.

El delantero catalán no saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, pero se espera que se ejercite con normalidad en la sesión de este viernes, la última antes del derbi liguero del sábado contra el Espanyol.

El club azulgrana no dio a conocer la causa de la ausencia de Lamine Yamal, aunque, según informaron varios medios, el futbolista se presentó en la ciudad deportiva con malestar general, motivo por el que se marchó a su casa.

Los futbolistas disponibles del primer equipo completaron la primera sesión del 2026 con la mente puesta en el partido que se disputará en el RCDE Stadium dentro de dos días.

La primera plantilla azulgrana volverá a ejercitarse este viernes. Una vez finalice el entrenamiento, el técnico del Barça, Hansi Flick, comparecerá en rueda de prensa.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
