Misterio en Barcelona: Jugador abandona el entrenamiento y enciende las alarmas

Barcelona, España.- El Barcelona realizó este jueves el primer entrenamiento del año sin el delantero Lamine Yamal, que, como el resto de sus compañeros, acudió esta tarde a ejercitarse a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero minutos después de su llegada abandonó las instalaciones.

El delantero catalán no saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, pero se espera que se ejercite con normalidad en la sesión de este viernes, la última antes del derbi liguero del sábado contra el Espanyol.