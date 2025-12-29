Elis revela que llamó a Rueda para regresar a la H y se refiere al nuevo DT de Honduras

Diario El Heraldo hizo el viaje al destino caribeño de San Juan, Tela, para hablar extenso con la ‘Panterita’ que nunca deja de darle gracias a Dios por la segunda oportunidad que le dio de vida y de haber regresado a jugar al fútbol de manera profesional.

San Juan, Honduras .- Alberth Elis aprovechó las cortas vacaciones que le dio el SC Marítimo, quien está líder de la segunda división de Portugal, para pasar junto a su familia las fiestas navideñas y compartir con los suyos porque las tradiciones de nuestras tierras no se olvidan nunca.

Muchas gracias por venir hasta San Juan, Tela, y agradecido con Dios de poder estar aquí en la Navidad, pasar con mi familia en Honduras, muy feliz la verdad.

Alberth Elis también reveló al equipo que ve como favorito para conquistar el título de la Liga Nacional de Honduras y se refirió al próximo entrenador de la Selección Nacional para el proceso mundialista de 2030.

El atacante de 29 años contó como ha sido la experiencia de volver al Viejo Continente, los trabajos que realiza para retornar a su mejor versión y reveló que le pidió a Reinaldo Rueda una oportunidad para estar en la eliminatoria con la Bicolor , pero esta nunca llegó.

Y luego cuando me tocó debutar, la verdad que prácticamente lo sentí como que fue mi debut a los 17 años, cuando me tocó volver a jugar en el Olimpia, cuando regresé después de estar tantos años que me había ido del equipo.

Agradecido con Dios cuando firmé ese contrato, porque yo decía que no iba a regresar al fútbol. En algún momento no sabía si iba a volver a jugar al fútbol profesional y la verdad que estaba muy agradecido con Dios, feliz junto con toda mi familia, que también estaban muy felices cuando regresé y firmé el contrato.

Alberth, ha sido un año de transición para usted. El 2025 puede decirse que marca algo muy importante en su carrera futbolística, ¿cómo fue regresar al fútbol?

Comer de todo; pollo, cerdo, tamales, todo lo que se pueda y pasar en familia, tranquilos en casa, todo con mi hija, con mi sobrino, con mi mamá, mi papá, todos juntos. La verdad que son momentos muy lindos y saber el por qué, por qué se celebra la Navidad, que es por el nacimiento de Jesús y también pues agradecido y dándole gracias a él por eso que hizo por nosotros.

Muy lindo aquí con la familia. En agosto me fui, entonces no había estado mucho tiempo, pero la verdad que muy lindo, muy lindo, la pasamos en familia, todos juntos y muy agradecido con Dios por poder pasar estas fechas juntos.

Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa actividad también de estar con la familia?

La verdad que delicioso todo, claro que toca no comer mucho, pero salimos a correr aquí a las 5 de la mañana con un amigo, entonces estamos bien y agradecido con Dios.

Usted acaba de mencionar algo: que en su momento pasó por su mente que no iba a regresar al fútbol. ¿Cómo vivía ese momento, Alberth, donde decía “yo nací para esto del fútbol”, pero tuvo ese accidente y el panorama no pintaba absolutamente nada bien?

Claro, al inicio no sabía si iba a regresar y me hacían muchas preguntas después de lo que me había pasado, pero pues yo le entregué todo a Cristo, le entregué todo a Dios, dejé todo en sus manos y él fue el que me dio esa tranquilidad, me dio esa paz y yo decía pues si Dios quiere que regrese, voy a regresar, si no seguiré viviendo con alegría, con felicidad y con agradecimiento a él solo por el hecho de estar vivo.

Entonces para mí era más el solo estar vivo, estar con mi familia ya era lo más importante, no era volver a jugar fútbol. Pero yo le pedí a él que sí quería volver a jugar fútbol y él me dio esa bendición de regresar y estoy muy agradecido con él por eso y ahora pues trato de disfrutar cada día y trato de hacer las cosas de la mejor forma en todo momento.

¿Y pasó por su cabeza decir “bueno, si no regreso al fútbol me voy a retirar”?

Cuando regresaba a entrenar todo iba a ser dependiendo cómo yo me sintiera y gracias a Dios no sentí nada diferente en la cabeza ni nada, entonces cada vez me iba sintiendo mejor. Estoy bien, decía yo, o cuando empezaba a cabecear la pelota, por ejemplo, al inicio decía no siento nada, estoy bien y gracias a Dios pude regresar y ahora tratando de dar siempre lo mejor y trabajando fuerte para tratar de seguir creciendo en el fútbol.

¿Cómo se da la oportunidad de que lo llamen de Portugal?

Sí, hasta yo me pregunto cómo estoy aquí, yo mismo. Sin duda que fue Dios. Cuando me pongo a pensarlo y a analizarlo, increíble que vinieron equipos a buscarme porque yo no había jugado casi, había jugado muy poco. Yo dije sin duda que Dios me está dando la bendición de volver al extranjero.

Todo fue en una semana, yo jugué tres partidos de titular prácticamente en línea y en los tres metí un gol. Entonces cuando metí el segundo gol me vieron, cuando metí el tercero ya me dijeron, todo en una semana, y la verdad que sin duda fue Dios que me dio la bendición de volver al extranjero. Yo muy agradecido con él porque estuvo conmigo en los momentos más difíciles, siempre estaba tranquilo, entregándole todo a él y Dios escuchó mis oraciones porque también le pedía que se pudiera volver a ir al extranjero y Él me dio esa bendición de volver a jugar en Portugal.

¿Y cree que era el momento justo para regresar?

Pues no sé, yo creo que sí, porque yo quería salir y Dios me dio esa bendición de que equipos vinieran a buscarme. La verdad que estos meses que he estado allá han sido muy buenos para mí, me han servido mucho para regresar a mi nivel y tratar de ponerme en mejor forma para lo que viene.

Sé que han sido pocos partidos los que ha disputado en Portugal con el Marítimo, pero ¿cómo ha estado preparándose físicamente para tener más partidos y más minutos con ese cambio de entrenador?

Prácticamente viene siendo como aquí en Olimpia, que los primeros seis meses ya casi no jugué nada. Luego la segunda temporada comencé a jugar y se dio la oportunidad de meter goles y salí.

Ahora estos meses me han servido mucho para tratar de regresar a mi mejor forma, de tratar de estar al cien por ciento y para ver qué viene. Ahora viene un nuevo año, poniéndome en manos de Dios. Siempre le digo a Dios que se haga su voluntad y lo que tiene que hacer uno como jugador o como persona es siempre hacer las cosas bien, trabajar bien, luchar, tratar de tener disciplina y luego que Dios haga su voluntad en nuestro ámbito. Eso es lo que me da tranquilidad y paz.

¿Cómo se siente usted de cara al nuevo año con el Marítimo?

Estoy muy tranquilo, yo sé que viene un nuevo año y seguiré de la misma forma y como digo, cuando me preguntaste cómo me fui, ni yo mismo te puedo decir cómo me fui, solo Dios sabe. Ahora estoy ahí, me he jugado mucho y puede pasar cualquier cosa, eso es lo que siempre digo, y estamos tratando de dar lo mejor en el equipo y ya veremos qué pasa en este año que viene.

Siempre un delantero quiere jugar. ¿Ha entrado en algún momento en desesperación por tener pocos minutos o lo toma con tranquilidad por todo lo que ha vivido?

No, uno como futbolista siempre quiere jugar, por eso trabaja día a día. Yo sigo trabajando fuerte, trato de hacer las cosas bien. Claro que quiero jugar, pero yo sé que van a llegar las oportunidades y hay que estar listo cuando llegue.

¿Lo han buscado de algún otro equipo en Portugal o está enfocado únicamente en el Marítimo?

No, ahorita estamos solo enfocados en el equipo. Estamos en primer lugar, lo que se está buscando es ascender a primera división y el equipo está muy bien. Todo el equipo tiene que estar junto para poder ascender y de esa manera está el grupo, trabajando fuerte, hay mucha unidad y todos estamos con el mismo objetivo, que es volver a primera división.

¿Qué le convenció del proyecto del Marítimo en segunda división?

Esa mentalidad que tenían de volver a primera división. Es una linda ciudad, el equipo siempre ha estado en primera división y en los últimos dos años no ha subido. Ahora quieren subir y eso fue lo que me gustó y ahora estoy ahí para aportar, para apoyar y cada minuto que me den tratar de dar lo mejor.

¿Físicamente se siente bien Alberth Elis para un fútbol de élite?

Claro, para eso he venido trabajando, para tratar de volver a mi mejor forma. Ahora me siento muy bien físicamente, estoy trabajando muy fuerte y como digo, hay que estar listo y cuando se presenta la oportunidad aprovecharla al máximo.

¿Qué automotivación se da al no tener los minutos que desearía?

Trabajar fuerte y pensar que cuando me llegue la oportunidad voy a estar listo, porque siempre ha sido así desde que comencé mi carrera. Siempre he trabajado bien, he tratado de dar lo mejor con profesionalismo, trabajando fuerte y esa siempre ha sido mi mentalidad, porque cuando me llega la oportunidad sé que tengo que estar listo y demostrar lo que puedo hacer dentro del campo.

El próximo año se le vence su contrato. Si no le renuevan, ¿regresaría al fútbol de Honduras?

No, la verdad que cuando estaba en Francia nunca pensé que volvería a Honduras a jugar y me tocó volver. Uno aprende a no hablar del futuro porque el futuro solo Dios lo sabe. Yo regresé a Olimpia cuando tenía 28 años, ¿crees que alguna vez pensé que iba a regresar a Honduras a esa edad? Nunca, y volví. Entonces no se puede hablar del futuro, lo que hay que hacer es vivir con alegría, trabajar y hacer las cosas bien.

Hablando de Olimpia, ¿cómo fue su salida del club y la relación con el profesor Eduardo Espinel?

Yo siempre trataba de trabajar muy bien, no había ningún problema con él ni con alguien del equipo. Muy agradecido con el presidente porque me abrió las puertas de volver al equipo en un momento muy difícil para mí. Yo y toda mi familia siempre vamos a estar agradecidos con él por eso.

¿Volvería a vestir los colores de Olimpia?

Claro que me gustaría volver, pero el futuro no lo sabe nadie, solo Dios. No puedo decir si sí o no, pero claro que me gustaría volver a Olimpia.

¿Solo a Olimpia?

No puedo hablar del futuro porque no lo sabemos, solo Dios sabe. Pero por ahora, claro, Olimpia siempre. Si me abren la puerta y me toca regresar a Honduras, claro que regresaría.

Hablando de la Liga Nacional, ¿qué le ha parecido el nuevo formato del torneo?

La verdad que han pasado cosas que no han sido buenas para algunos equipos, sobre todo en lo económico. Ha sido muy difícil para la Liga, pero también es un nuevo formato y muchas veces toca hacer cosas nuevas. Uno no sabe si va a salir bien o mal. Si todo hubiera salido bien, todo el mundo estaría feliz, pero no fue así. Es parte de tomar riesgos para hacer algo diferente.

¿Qué cambiaría del formato actual?

Los equipos aceptaron ese formato, entonces no tiene mucho sentido que ahora se quejen. Como no salió tan bien, ahora muchos no están contentos. Pero se trató de hacer algo nuevo, diferente, y al final no salió como se esperaba. Así es el fútbol. Ahora ya están los dos finalistas y esperamos que sea una linda final y que gane el mejor.

¿Quién cree que va a ganar?

Claro, yo soy aficionado a Olimpia y espero que gane Olimpia.

¿Cómo se puede volver a atraer a la gente a los estadios?

Lo que se está haciendo con los estadios es muy bueno. Hay que seguir mejorando la comodidad, arreglando graderías y todo el estadio para que la gente esté más cómoda. Muchas personas no van porque no hay comodidad y eso es algo que hay que mejorar.

¿Los precios cree usted que se deben bajar?

Claro, pero creo que hay varios equipos que ya lo están haciendo y hay que seguir, hay que seguir tratando de hacer eso. Claro que también hay que mejorar el fútbol dentro del campo, eso es el atractivo más importante. Hay que seguir creciendo futbolísticamente cada equipo, tanto desde la reserva para que cuando lleguemos a primera haya más nivel.

¿Cree que ese es el reflejo y que eso terminó pasándole factura a la Selección Nacional?

Pues hay muchas cosas que tal vez no se hicieron de la forma que se tenían que hacer, puede ser, pero vuelvo a lo mismo, cuando no sale está mal y cuando sale está bien. Así es el fútbol, cuando sale bien todo es felicidad y cuando sale mal eres el peor.

Es normal, así es el fútbol, pero claro que todos queríamos que Honduras fuera a este Mundial. A mí me hubiese encantado haber sido parte de este proceso.

¿Esperaba alguna llamada de Reinaldo Rueda sabiendo que usted había regresado al extranjero?

Esa fue una de las cosas por las que me fui al extranjero, porque yo quería volver a la Selección. Yo dije: si voy al extranjero hay más posibilidades de regresar a la Selección.

Tuve que hablar con él, hablé con el profe antes de la segunda fecha FIFA y se lo dije, que me gustaría ser parte de la Selección, que yo sabía que podía apoyarlos tanto fuera del campo como dentro del campo.

¿Qué se vivía en ese momento? La eliminatoria todavía no había comenzado.

Yo estuve con el grupo antes, pero la eliminatoria como tal nunca estuve cuando ya había comenzado. Cuando hablé con el profe le dije que me diera la oportunidad, que ese era mi sueño, estar en un Mundial. Había jugado dos eliminatorias y no habíamos podido clasificar, y ese siempre fue mi sueño, ir a un Mundial de mayores.

Se lo comuniqué y al final no me llamó, pero la verdad que estaba muy triste el día que no se pudo clasificar, porque sí quería ver a mis compañeros clasificando a ese Mundial, que sin duda iba a ser algo muy lindo.

¿Cómo vivió esos dos partidos ante Nicaragua y Costa Rica, donde no se logró ni siquiera el repechaje?

Fue muy duro, fue muy duro para mí como para todo el pueblo hondureño, para los futbolistas. Fue duro y muchas veces todo pasa por una razón. Dios hace que todo pase por una u otra razón, tal vez hay cosas que no se están haciendo bien.

¿Qué cosas no se están haciendo bien, Alberth? Ya son tres procesos fallidos y se repite el mismo patrón. ¿Quiénes son los responsables de este nuevo fracaso?

Sin duda que los responsables principales somos nosotros los jugadores y los entrenadores. Somos los que jugamos. Cuando se gana un partido los culpables son los jugadores y cuando se pierde también.

Nosotros sabemos que no pudimos clasificar al Mundial y que fue culpa de nosotros. Así como yo no clasifiqué en los dos procesos anteriores, tampoco se clasificó ahora. La culpa no es de nadie más, es de los jugadores y del entrenador.

Siguiendo con la Selección, ¿cuáles fueron esos errores o pecados que impidieron la clasificación?

Al final quien decide quién va a la Selección es el entrenador. Él decide a quién siente que puede venir o no. Uno como futbolista siempre está listo si tiene la oportunidad. Si acertó o no, eso ya lo habla la prensa. Yo soy futbolista y no puedo hablar de ese tipo de cosas. Todos sabemos que pasaron cosas que no tenían que haber pasado, pero el sueño era este Mundial en Estados Unidos y no se pudo. Ahora toca tomar las mejores decisiones en la Federación y mejorar desde el fútbol base, porque esto sigue.

¿Cree que se marginó a jugadores como Jonathan Rubio o Brayan Róchez, que tenían actividad en el extranjero, mientras se convocaba a otros que no eran referentes?

Cuando las cosas no salen bien, el que no está es el que más falta hace. Había jugadores que todos nos preguntábamos por qué no estaban, como Jonathan Rubio. Yo hasta el día de hoy me sigo preguntando por qué nunca fue llamado. Pero como digo, es el entrenador quien hace las convocatorias.

¿Es el máximo responsable Reinaldo Rueda o esto es un conjunto donde también tienen culpa los federativos?

Cuando se clasifica todos somos parte y todos felices, y cuando no se clasifica también el golpe es para todos. Entrenadores, futbolistas y junta directiva, todos somos culpables.

Hablando de jugadores marginados o con pocos minutos, el caso de José Mario Pinto, ¿qué opinión le merece?

Es muy complicado. Pasaron muchas cosas que seguramente no estuvieron bien, cosas que se dijeron o decisiones que no fueron las mejores. El jugador que no juega nunca va a estar feliz, eso es normal, pero yo no puedo hablar mucho porque no estuve ahí y no vi lo que pasó.

¿Qué jugador de la Liga Nacional ve con futuro para el extranjero?

Sin duda hay jugadores con mucho talento. Hay uno que tiene mucho talento y también un delantero de Platense que tiene mucha calidad. Hay muy buenos jugadores. Cuando venga una oportunidad para salir al extranjero hay que dejarlos ir, poner cláusulas, porcentajes, pero dejarlos ir. No pueden pedir cantidades exageradas porque muchos jugadores no salen o salen muy tarde. Por eso muchos nunca salieron.

Mi consejo para los directivos del fútbol hondureño es que dejen ir a los jugadores, como lo hizo Panamá. Ellos dejaron salir a muchos a préstamo con opción de compra y eso es lo que tiene que pasar aquí para que salgan más jugadores al extranjero.

¿Qué cambiaría de este 2025 al Alberth Elis?

No, la verdad es que feliz, agradecido con Dios. Yo estar aquí ya no pienso en lo malo, porque yo aquí ya estoy disfrutando la vida, porque Dios me dio otra oportunidad de estar vivo.

Estoy en esta playa hermosa, disfrutando la vida, agradecido con él. Siempre tenemos que vivir de esa forma, debemos estar agradecidos con Dios solo por el hecho de estar sanos, creo que eso tiene que ser lo principal.

Yo me di cuenta de eso, que al final estar bien, estar sano, contar con la familia, solo por eso tenemos que estar agradecidos con Dios y disfrutando la vida, porque sin duda que en cualquier momento puede que no estemos acá. Así que cada día que Dios nos dé aquí hay que estar agradecidos y disfrutar cada día.

Sé que usted dice que no sabe el futuro, y tiene razón, pero ¿se ve en el próximo proceso mundialista con la Selección? ¿Se volvería a poner la camiseta de la H?

Claro, sin duda, es un sueño para mí volver a la Selección, siempre va a ser un sueño. Siento que estoy en una muy buena edad, tengo 29 años y claro que me gustaría ser parte del próximo proceso, pero para eso tengo que demostrar dentro del campo donde esté que tengo la capacidad para estar.

Eso es lo que estoy haciendo, estoy trabajando fuerte y sin duda que sí me gustaría volver a la selección y poder jugar otra eliminatoria más. Tengo la edad todavía, pero para eso tengo que demostrar en el equipo que esté que tengo la capacidad para estar en la Selección.

¿Técnico hondureño o técnico extranjero debe ser el nuevo estratega de la Selección Nacional?

No, creo que eso lo tienen que decidir los directivos y la Federación. Yo soy jugador activo, así que no puedo hablar de eso ni decir algo al respecto. Pero quien ellos tomen la decisión de traer, uno como jugador tiene que estar listo para dar lo mejor siempre por el país.

Pero personalmente, ¿le gustaría que fuera hondureño o extranjero?

Puede venir un europeo, un hondureño o un asistente hondureño. La idea es que quien venga, venga con esas ganas de ir al próximo Mundial y creo que eso sería una de las cosas más importantes.

Así como hablar de exjugadores como David Suazo, Carlos Pavón y Amado Guevara, yo me lo he preguntado, no le voy a mentir: ¿cómo es posible que estos tres jugadores que hicieron lo que hicieron con Honduras como futbolistas no sean parte de la federación?

La verdad que muchas veces uno se pregunta por qué, porque en todos los países normalmente cuando hubo una camada que fue a Mundiales y que hizo lo que ellos hicieron, normalmente están en la federación, y no hubo ninguno ni en selecciones menores ni en la selección mayor.

¿Cómo ve a Julián Martínez allá en Portugal, teniendo oportunidad en el extranjero?

Sí, feliz por él, la verdad que sí.

¿Ha hablado con él?

Sí, claro, siempre hablo con él, siempre estamos en comunicación. Primeramente Dios que le vaya de lo mejor, siempre estamos hablando y tiene mucha calidad, es muy buena persona y yo estoy seguro que primeramente Dios le va a ir muy bien en el extranjero.

Un mensaje final, Alberth, para despedir este 2025. Un mensaje para todos los futbolistas que vienen, para esta nueva generación, para ese nuevo proceso y para este nuevo año 2026. ¿Qué le diría Alberth Elis a todos ellos y qué se diría a sí mismo después de todo este proceso y de estar nuevamente en el fútbol extranjero?

Pues primero hay que estar agradecido con Dios y buscar conocerlo a Él, que eso es lo más importante en esta vida. Acercarse a Dios y entregarle todo a Él. Como dice la Biblia, hay que hacer todo como si fuera para Él, como para Dios. Eso quiere decir que hay que luchar, vivir de la mejor forma, siempre con alegría y agradecimiento en todo lo que hagamos.

Hay que vivir agradecido solo por el hecho de estar vivo, porque si tú vives de esa forma automáticamente tratas de hacerlo de la mejor manera. Ese es mi consejo para todos: primero hay que acercarse a Dios, esa es la mejor decisión que tomé en mi vida, entregarle todo a Él.

Ahora vivo con mucha paz y mucha tranquilidad en mi corazón, porque yo le di mi vida a Él. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a todos, que se acerquen a Dios, que lo busquen, que lo conozcan, porque estoy seguro de que esa es la mejor decisión que van a tomar en su vida.

Ese acercamiento también le permitió acercarse a jóvenes con el Proyecto Panteras. ¿Cómo está el Proyecto Panteras? Lo hemos visto muy activo, estrenando piel nueva y con nuevos emprendimientos.

Sí, claro, siempre trato con la Fundación de llegar a muchos jóvenes y niños y llevarles ese mensaje de Cristo, ese mensaje de que lo principal tiene que ser agradar y buscar de Dios, entregarse a Dios, eso es lo principal.

Eso es lo que estamos haciendo tanto con la Fundación como con el equipo, tratar de apoyar a los jóvenes, ayudarlos y llevarles ese mensaje donde quiera que vamos. Estoy muy feliz y agradecido con Dios por darme esa oportunidad.

También los hemos visto estrenando camisetas nuevas.

Sí, ahora tenemos una nueva camisola. Tenemos nuevas camisas con Nike, están muy bonitas. Todo el que quiera apoyarnos puede comprar una camisa y el cien por ciento de lo que se recaude se usa para seguir apoyando jóvenes en toda Honduras, tanto en el tema futbolístico como en las escuelas. Siempre estamos tratando de apoyar. Toda la información está en las páginas del equipo, en Instagram y Facebook, pueden escribir para poder tener su camisa y apoyar a los jóvenes con la Fundación.

También está impulsando un emprendimiento en San Juan Tela. Cuéntenos de eso.

Sí, yo soy de San Juan Tela, del pueblo de Tela, y hemos hecho un par de casas en Airbnb para que la gente venga y conozca el pueblo, para que puedan venir con la familia y disfrutar de las lindas playas que tenemos aquí en Tela, en el pueblo de San Juan. Todos los que quieran venir a visitar pueden buscarnos como Vías Barana, así se llama la página, para que puedan reservar las casas y quedarse aquí con la familia y pasarlo de lo mejor.

¿También se puede reservar por Airbnb?

Sí, por Airbnb o por Vías Barana, que es la página en Facebook e Instagram donde pueden reservar. Todos están invitados, estoy seguro de que les va a encantar y van a querer regresar.

Para cerrar, un mensaje para el 2026.

Que Dios los bendiga. Dejándole todo en las manos de Dios, seguir luchando y esperamos que este año sea bueno para todos. No siempre será lo mejor, pero lo más importante es buscar de Dios, que es lo más lindo que pueden hacer. Les envío un saludo a todos.