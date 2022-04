“Tradicionalmente el partido Marathón vs. Real España ha sido el más atractivo”: Yankel Rosenthal

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En medio de una reunión con el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, para menguar la violencia en los estadios, el presidente de Marathón, Yakel Rosenthal, propuso dos situaciones, considerando que el partido ante “Real España ha sido el más atractivo tradicionalmente”.

“Tradicionalmente, el partido Marathón vs. Real España ha sido el más atractivo, no importando en qué condición están los equipos y lastimosamente va a pensarlo dos o tres veces para irlos a ver. Yo vengo a proponer dos cosas”, dijo Rosenthal de manera inesperada.



Una de sus propuestas es que “por reglamento de la FIFA, uno no puede prohibir que la afición del equipo visitante asista al estadio, puede limitar las entradas pero no prohibir. Que se llegue a un acuerdo, pero que al equipo visitante se le seda una sección y que haya límites en sectores populares”.



La segunda situación que planteó: “No podemos escatimar en seguridad. Los partidos clásicos son de alto riesgo y debe haber una presencia policial. Yo me acuerdo antes que en estos clásicos había más Policías que aficionados. En ese partido había unos 60 elementos y jugaron con el pellejo. La presencia policial es un disuasivo, pero no debemos escatimar en esos partidos”.



Lo anterior se desprende después de que el pasado sábado las barras de Marathón y Real España se fueran a los golpes, dejando a varias personas heridas durante el derbi sampedrano.



Entre tanto, el alcalde Contreras invertirá 12 millones de lempiras en sistema de seguridad que incluye cámaras y alumbrado en el estadio Morazán para que esté listo para este tipo de eventos.



