Luis Ortiz, de abandonar una concentración en EE UU a inesperado héroe de la 20 del Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- La vida y el fútbol dan vueltas. Todos tenemos momentos en los que el camino está lleno de obstáculos y parece muy complicado cumplir nuestros objetivos, sin embargo, hay algunos que con mucho esfuerzo logran sobreponerse a las adversidades y salir adelante. Uno de esos tantos casos es Luis Ortiz, portero que llegó a Motagua en agosto de 2025 con la ilusión de defender la portería de la Selección de Honduras y levantar una copa de campeón. En cuestión de un año, Ortiz logró ambas metas al ser convocado a la Bicolor gracias a su trabajo con los guantes defendiendo la portería del Azul Profundo y este domingo consiguió lo que tanto venía buscando, ser campeón del fútbol hondureño.

Fue un largo camino hasta tan mágico momento para el portero que debutó con el Marathón en 2019, quien mucho antes de colgarse una medalla de campeón vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera.

El momento más difícil de su carrera

En abril de 2021, el Marathón disputó los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf ante el Portland Timbers de la MLS. Los verdolagas sacaron un valiente empate 2-2 en la ida disputada en el estadio Olímpico y viajaban a Oregon con mucha esperanza, sin embargo, el panorama se oscureció rápidamente. La tarde en el Providence Park fue una auténtica pesadilla para el Verde, que sucumbió 5-0 y dejó una pobre imagen a nivel internacional, pero las malas noticias no solo estuvieron en el terreno de juego, sino que también en la concentración. El conjunto verdolaga informó en ese momento que dos jugadores desertaron de la concentración. Carlos Perdomo y Luis Ortiz dejaron el campamento sampedrano en Estados Unidos y en el caso del joven portero trascendió que había tomado esta decisión para quedarse en el país del norte en búsqueda de una vida mejor para él y su familia.

Ganarse un lugar en el primer equipo verdolaga fue todo un sacrificio para Luis, que estuvo en reservas con un sueldo demasiado bajo, sin embargo, la complicada situación económica que atravesaba el país a raíz de los efectos de la pandemia lo obligaron a tomar una complicada decisión. Durante su estadía en Estados Unidos, Ortiz se trasladó a Orlando, Florida, en donde trabajó en el área de la construcción durante unos meses, pero las altas temperaturas y el hecho de no estar acostumbrado a esas labores le hicieron recapacitar en su decisión.

Regreso triunfal

El desertar de la concentración del Marathón parecía el final de su carrera, sin embargo, las puertas no se cerraron para Ortiz. La llegada de Martín "Tato" García al banquillo supuso una nueva oportunidad que el espigado guardameta nacido en Villanueva, Cortés, no desaprovechó y terminó ganándose lo que tanto soñaba; un puesto en el once titular. Desde 2022, Luis Ortiz consiguió mayor regularidad y a pesar de tener que alternar con guardametas que posteriormente llegaron, como el panameño César Samudio, logró consolidar un gran nivel que le permitió ser sello de garantía en la portería verdolaga.