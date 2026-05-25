Marcelo Santos pide disculpas a afición del Marathón y se refiere a posible fichaje con Olimpia

El defensor reconoce que llamar "equipo chico" a los verdes no estuvo bien de su parte y los felicitó por haber llegado a las instancias finales del torneo y extender la definición del título hasta la tanda de penales.

Tegucigalpa, Honduras.- Marcelo Santos , capitán de Motagua , dio sus valoraciones tras vencer a Marathón en la gran final del Clausura 2026 y le pidió disculpas al cuadro sampedrano por sus polémicas declaraciones en la previa durante el banderazo.

Por otro lado, Santos negó rotundamente negociaciones con Olimpia, ya que termina su contrato con Motagua y por el momento no tiene nada firmado para una posible renovación. Sin embargo, señaló al equipo donde le gustaría terminar su carrera deportiva.

Nueve años en el equipo

"He tenido la bendición de estar tanto tiempo en la institución y lograr seis títulos muy importantes. Felicitar a mis compañeros que han hecho esto posible".

Le dijo "equipo chico" a Marathón en la previa

"A veces sacan eco de cosas para generar vistas, aunque es cierto que me expresé de mala manera. Sé que estuvo mal, lo reconozco y pido disculpas a Marathón. No me dirigí a la afición, sino al club como tal, pero sabemos que Marathón es una institución con más de 100 años, tienen mi respeto, eso que dije fue por la eurofia del banderazo. El banderazo para mí fue muy especial porque podría ser el último con el equipo. No estuvo bien de mi parte y pedirle disculpas a Marathón".

Negociaciones con Olimpia

"Es mentira, son noticias de mala forma. No tengo negociaciones con Olimpia, nada que ver... primero hay que informarse bien para dar la noticia".

Ha perdido protagonismo

"Acá no importa quien juegue, lo importantes que al final se logre el título. Uno como futbolista quiere jugar y más yo que estoy acotumbrado, pero hay que disfrutar esto y seguir".

Su futuro

"Ahorita con mi futuro no se sabe porque quedo libre, pero todavía queda mucho tiempo para analizar propuestas. A veces las cosas no dependen de uno, puede ser que acá termina mi ciclo con el equipo. Las decisiones las toma la junta directiva con el cuerpo técnico. Solo me queda disfrutar porque no fue fácil lograr este título y contra un equipo que hay que felicitar porque vino a hacer un gran partido y llegó hasta los penales, es complicado el desgaste físico. Gracias a Dios hoy Luis (Ortiz) anduvo fino y los pateadores de nosotros también".

¿Tiene propuestas de otros clubes?

"Claro, siempre hay propuestas, pero uno trata de vivir estos momentos, son pocos los equipos que pueden vivir estos escenarios, yo he sido privilegiado".

El Vida podría volver a Primera, ¿le gustaría regresar?

"No puedo cerrar puertas porque uno depende de esto, es el trabjo de uno, pero por los momentos no está en los planes volver a la ciudad o al equipo. Uno nunca sabe y tampoco puedo decir que no, pero algún día me gustaría retirarme en el equipo porque ahí es donde yo crecí y me di a conocer. En estas vacaciones vamos a pensar en lo que se viene".