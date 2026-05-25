Habrá clásico nacional: Olimpia y Motagua jugarán la Supercopa de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo 25 de mayo se conoció al campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Motagua acabó con Marathón en tanda de penales y se convirtió en el nuevo monarca del máximo circuito hondureño. Los azules conquistaron así su título número 20 en la historia de la Liga Nacional, luego de una final muy cerrada que terminó igualada en el marcador global y tuvo que definirse desde los once pasos en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El equipo capitalino ya había asegurado su clasificación a la próxima Copa Centroamericana de Concacaf, pero este sello de campeón lo hace llegar como uno de los campeones de la temporada 2025-2026 en Honduras. Pero eso no es todo. Ese título también le da el pase a la Supercopa de Honduras 2026, torneo que enfrentará al Olimpia, campeón del Apertura 2026. La competición fue reactivada oficialmente este año con un nuevo formato por la Liga Nacional.