Alejandro Reyes destapa promesa que tenía de ser campeón con Motagua y cómo afrontó las críticas

Reyes fue anunciado como nuevo refuerzo de los Azules en enero de este año y a meses de su llegada, ya conquistó su primer título con las Águilas. En su momento, el jugador fue criticado por su pasado con Olimpia, pero luego de coronarse campeón, respondió a todo lo que se dijo: "Venía a defender a esta institución a muerte", expresó a los micrófonos de EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua venció en la tanda de penales a Marathón para conseguir su título número 20 en Liga Nacional y uno de los grandes protagonistas en la serie de la Gran Final del Clausura 2026, fue José Alejandro Reyes.

El mediocampista venía de jugar con el Sporting FC de Costa Rica y ahora de la mano del entrenador español Javier López, se coronó en Liga Nacional con los Azules. Reyes expresa que todo fue "resultado del esfuerzo de toda la temporada, no solo mío, sino del equipo", todo esto en relación a las turbulencias vividas a lo largo de la temporada.

Alejandro Reyes fue claro y aseveró que siempre quiso mostrar su profesionalidad con Motagua, pese a las dudas por una parte de la afición: "Con trabajo pude demostrar que venía a sudar la camiseta".

Se dijo de todo sobre su llegada, estuviste cuatro meses y hoy Motagua vuelve a ser campeón, ¿cómo se siente?

Demasiado lindo, es un sentimiento hermoso. Existieron dudas por parte de la afición, de mi profesionalismo, dedicación, pero con trabajo pude demostrar que venía a sudar la camiseta y gracias a Dios se nos da la oportunidad de salir campeón y es demasiado hermoso.

Primero con los blancos, ahora con los azules

Trato de ser siempre un profesional, hoy estoy aquí, lo dije desde que llegué. Venía a defender a esta institución a muerte, trato de entregarme en cada partido al lado de mis compañeros y hoy es el resultado del esfuerzo de toda la temporada, no solo mío sino del equipo.

¿Cómo viviste este torneo? Hubo turbulencias, volvieron a resurgir y hoy son campeones...

Pasa, pasa siempre. Los equipos campeones pasan por esos momentos complicados, creo que por ahí hubo algunos de tensión entre la afición y nosotros, por que estaba la cosa para que se nos diera el primer lugar y no se podía. Pero todo es parte de un plan y el propósito de Dios es bueno y es mayor que el de nosotros.

¿Cómo hiciste que las críticas pasaran a cariño?

Con trabajo, me esforzaba todos los días para poder estar un porciento mejor cada partido y gracias a Dios hoy somos campeones, todo eso se borra y estamos celebrando aquí celebrando la 20.

¿Es uno de los títulos más especiales de tu carrera?

Sí, y te voy a explicar el por qué. Es mi primer título desde que nació mi hijo, entonces eso le da un poquito de algo más especial, por qué desde que llegamos a Honduras, se lo prometí, que iba a quedar campeón. Que me iba a ver celebrar tan pequeño y todo, pero en mi mente van a quedar esas palabras marcadas, yo le prometí que iba a quedar campeón.

Una promesa de padre a hijo, hay que esforzarse mucho

Así es, con trabajo. Gracias a Dios mis compañeros fenomenales todos, los titulares, banca y los que no convocaban, el grupo siempre se mantuvo unido.