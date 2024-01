José García con ofertas, pero Olimpia no lo suelta y Troglio lo dejo entrenando solo

Y agregó: “Después, si el jugador está desconforme y no quiere jugar, pues entrenará aparte porque es importante para nosotros. Capaz los equipos se enojen, pero Olimpia es el que paga la ficha del jugador cuando lo presta, salvo al Real España que se hizo cargo de todo con Moya. Cuando el Olimpia presta 10 jugadores gratis, alguna decisión pueda tomar”.

Troglio aseguró que no habrá más salidas en el León salvo a dos futbolistas jóvenes que salieron cedidos al Vida que son Raúl García y Félix García.

“Cuando los jugadores piden salir de Olimpia es porque quieren jugar. Si me preguntas a mí, me quedo acá, sobre todo si antes tuve un semestre donde fui tomado en cuenta, voy a seguir peleando y no me volveré loco, si no juego en un torneo, ahora si llevo un año o dos sin jugar y que haga el mismo camino que hicieron los Pinto, Benguché y Pineda, eso lo veo bien.”