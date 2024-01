¿Pedro Troglio se va a Costa Rica? Esto opina del Saprissa

“No, no, al Saprissa no, es un club fantástico, Herediano y Alajuelense también, son clubes bárbaros. No puedo no reconocer a los grandes equipos, pero nunca he tenido esa ilusión”, contestó Troglio a la consulta del periodista Gustavo López.

El comunicador tico manifestó al argentino que es un viejo deseo del Monstruo Morado; sin embargo, Pedro Troglio dejó en claro que nunca ha tenido acercamientos del fútbol costarricense.