Inicia la entrega de los kits oficiales para la Vuelta Infantil 2025

Falta un día para la disputa de la Vuelta Infantil 2025 y los kits serán entregados en la zona de comidas de Multiplaza en Tegucigalpa hasta las 6:00 pm

  • 18 de octubre de 2025 a las 10:18
El Heraldo preparó un espacio especial para entregar los kits a los niños y niñas que participan en la Vuelta Infantil.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Los participantes de la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025 pueden pasar a recoger su kit oficial este sábado en el Food Court de Multiplaza en Tegucigalpa. La adjudicación inicia desde las 10:00 am y se extenderá hasta las 6:00 pm.

El personal estará presente para ayudar en la entrega de los kits y los padres o tutores deberán presentar el recibo de inscripción del niño o niña con el fin de verificar su registro en el sistema.

Cada kit incluye el número de participante y un chip electrónico, los cuales permitirán identificar a cada competidor durante la carrera, garantizando un control preciso del tiempo y la clasificación. Además, contiene una variedad de promocionales como cortesía de los patrocinadores.

Asimismo, en el lugar estarán presentes empleados de la empresa More Sport para hacer revisión pertinente del chip y verificar si el participante está correctamente inscrito.

Si hay algún error, allí mismo se hará la corrección para evitar cualquier inconveniente mañana en la competencia.

Es importante retirar el kit en el horario establecido, ya que no se realizarán entregas el día de la competencia.

La Vuelta Infantil se disputará mañana a partir de las 7:00 am en el tercer nivel del estacionamiento de Multiplaza.

Redacción web
Alberto Cerrato

