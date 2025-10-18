Inicia la entrega de los kits oficiales para la Vuelta Infantil 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los participantes de la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025 pueden pasar a recoger su kit oficial este sábado en el Food Court de Multiplaza en Tegucigalpa. La adjudicación inicia desde las 10:00 am y se extenderá hasta las 6:00 pm.

El personal estará presente para ayudar en la entrega de los kits y los padres o tutores deberán presentar el recibo de inscripción del niño o niña con el fin de verificar su registro en el sistema.

Cada kit incluye el número de participante y un chip electrónico, los cuales permitirán identificar a cada competidor durante la carrera, garantizando un control preciso del tiempo y la clasificación. Además, contiene una variedad de promocionales como cortesía de los patrocinadores.