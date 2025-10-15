Consejos para brillar en la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días del gran evento deportivo infantil más esperado del año, queremos que los pequeños pedalistas lleguen en su mejor forma a la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025, que se desarrollará el próximo 19 de octubre en el estacionamiento de Multiplaza en Tegucigalpa. Hemos consultado a Martín Solórzano, ciclista y entrenador, sobre los aspectos más importantes de cara la competencia infantil. El experto destacó el familiarizarse con el circuito, ya que conocer el terreno y practicar la salida puede marcar la diferencia. “Lo más recomendable es entrenar en un espacio con pavimento, similar al del Mall, para que los niños se adapten a la superficie y ganen confianza”, señaló el entrenador.

En cuanto al plan de entrenamiento, el especialista sugirió que, desde hoy los niños pueden realizar alrededor de cinco vueltas de práctica, midiendo su tiempo y ritmo. “El jueves pueden repetir el ejercicio, y el viernes hacer una sesión más ligera para llegar descansados al día de la competencia”, aconsejó Solórzano. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, enfatizó la importancia de la hidratación y alimentación balanceada en los días previos a la carrera. “Lo ideal es que mantengan una buena hidratación, tomando al menos un litro de agua diaria y complementando con bebidas isotónicas que ayuden a mantener los niveles de energía”, explicó. También recomendó evitar entrenamientos intensos el día anterior y priorizar el descanso.

La Vuelta Infantil será una oportunidad para fomentar la disciplina, la convivencia y el amor por el ciclismo este domingo a las 7:00 AM.

Recomendaciones para la Vuelta Infantil

1. Conocer el circuito antes del día “D”

Es ideal conocer antes el circuito en donde se realizará la competencia. Esto le permite al niño familiarizarse con el sitio en donde correrá el día del evento. 2. Alimentación e hidratación

Son fundamentales para optimizar el rendimiento físico y mental. Actúan como el combustible y el lubricante que el cuerpo necesita para funcionar al máximo. 3. Entrenamiento lento y progresivo

Desde hoy pueden comenzar a practicar gradualmente las vueltas y medir los tiempos, aunque también es importante priorizar un descanso adecuado.