Con bajas de peso: Convocatoria de la Sub 21 de Honduras para Juegos Centroamericanos 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Sub 21 de Honduras que dirige Orlando López se prepara con miras a los Juegos Centroamericanos 2025, que encarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre y como parte de la estrategia este proceso ha tenido sus concentraciones en la Casa de la H en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, debido que cuenta con cancha artificial como la que se jugará en el estadio Cementos Progreso en Guatemala. López y su cuerpo técnico ha venido trabajando de buena forma con varios microciclos de cara a la competencia, y este martes giraron la convocatoria oficial para hacerle frente a la competencia donde buscarán el oro de la competencia donde comienza el ciclo olímpico.

En la lista final que ofreció mediante las redes sociales la Sub 21 de Honduras, resaltan varios nombres conocidos y dentro de ellos la de tres legionarios como los alemanes Nayrobi Vargas y Johann Chirinos del Mainz e Ingolstad respectivamente. Leonardo Posadas quedó fuera porque Hamburgo no quiso cederlo. Dentro de esta nómina hay nombres conocidos como el de Jonathan Argueta, Mathías Vazquez y Edwin Munguía del Motagua, Jeffrey Ramos de la Real Sociedad,no obstante, la nómina cuenta con bajas de peso para el tablero de Orlando López. La Sub 21 de Honduras competirá en el torneo sin la presencia de Nixon Cruz, Dereck Moncada, Jonathan Bueso, Edwin Lobo, Bryan Saenz, claras bajas importantes en la lista del seleccionado hondureño.

Honduras competirá en el grupo B del fútbol masculino junto a Costa Rica y Panamá, donde los mejores dos avanzarán a semifinales. El otro grupo A: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El debut de la 'H' es contra la representación tica el 20 de octubre y dos días después frente a los panameños. Las semifinales están programadas para el 26 y dos días después es la gran final.

LA CONVOCATORIA