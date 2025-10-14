  1. Inicio
Quién es el "Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras

En su momento dejó entrever que Honduras arregló un partido ante Jamaica para dejar fuera a Nicaragua

  • 14 de octubre de 2025 a las 10:46
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
1 de 10

Quién es el "Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras. En el último juego en territorio costarricense señaló fuertemente a su portero y en otras ocasiones ha hablado de Honduras.

 Foto: El Heraldo
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
2 de 10

Tras caer con Nicaragua 4-1 vs Costa Rica, alertó a Honduras: "Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad; tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien. Ya después veremos cómo nos va en Curazao cuando nos toque jugar con Haití, pero tenemos que hacer la maldad y yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, que nos trataron bastante mal, se los dije cuando llegamos: nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial".

 Foto: Cortesía redes
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
3 de 10

Él es un DT chileno que fue nombrado como nuevo mandamás de Nicaragua en el 2022. Su carrera como técnico la inició en 2001 y buena parte de su carrera la ha hecho en Chile y México.

Foto: Cortesía redes
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
4 de 10

Fue futbolista entre 1984 a 1999, además de ser parte de la selección chile en los Juegos Olímpicos de 1984 y la Copa América de 1993.

Foto: Cortesía redes
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
5 de 10

La derrota de Nicaragua en Costa Rica hizo que señalara a su portero, el cual tuvo errores. "Cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional", dijo, declaraciones que para varios fueron desafortunadas al exponer más al joven.

Foto: Cortesía redes
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
6 de 10

En su etapa de jugador vistió la camiseta del Morelia, América y Atlético Celaya de México.

Foto: Cortesía redes
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
7 de 10

En su etapa de futbolista destacó en la posición de delantero, jugando en clubes de Chile y México, teniendo el mérito de ser el goleador histórico del Club Atlético Morelia, con 140 goles en competiciones oficiales.

 Foto: Cortesía redes
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
8 de 10

En su momento habló de Honduras durante un juego de Liga de Naciones ante Jamaica, cotejo que quedó 0-0 y eliminó a Nicaragua. Figueroa dejó entrever que ambas selecciones arreglaron el empate.

Foto: Cortesía redes
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
9 de 10

En su última visita a Honduras tuvo encuentros verbales con periodistas de Honduras y aseguró que la prensa hondureña lo trató mal.

Foto: Cortesía redes
Quién es el Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras
10 de 10

Nicaragua recibirá a Honduras el 13 de noviembre en Managua y posteriormente viajarán a Curazao para su último cotejo ante Haití.

Foto: Cortesía redes
