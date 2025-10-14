Quién es el "Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua que afirmó dejará fuera del Mundial a Honduras. En el último juego en territorio costarricense señaló fuertemente a su portero y en otras ocasiones ha hablado de Honduras.
Tras caer con Nicaragua 4-1 vs Costa Rica, alertó a Honduras: "Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad; tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien. Ya después veremos cómo nos va en Curazao cuando nos toque jugar con Haití, pero tenemos que hacer la maldad y yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, que nos trataron bastante mal, se los dije cuando llegamos: nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial".
Él es un DT chileno que fue nombrado como nuevo mandamás de Nicaragua en el 2022. Su carrera como técnico la inició en 2001 y buena parte de su carrera la ha hecho en Chile y México.
Fue futbolista entre 1984 a 1999, además de ser parte de la selección chile en los Juegos Olímpicos de 1984 y la Copa América de 1993.
La derrota de Nicaragua en Costa Rica hizo que señalara a su portero, el cual tuvo errores. "Cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional", dijo, declaraciones que para varios fueron desafortunadas al exponer más al joven.
En su etapa de jugador vistió la camiseta del Morelia, América y Atlético Celaya de México.
En su etapa de futbolista destacó en la posición de delantero, jugando en clubes de Chile y México, teniendo el mérito de ser el goleador histórico del Club Atlético Morelia, con 140 goles en competiciones oficiales.
En su momento habló de Honduras durante un juego de Liga de Naciones ante Jamaica, cotejo que quedó 0-0 y eliminó a Nicaragua. Figueroa dejó entrever que ambas selecciones arreglaron el empate.
En su última visita a Honduras tuvo encuentros verbales con periodistas de Honduras y aseguró que la prensa hondureña lo trató mal.
Nicaragua recibirá a Honduras el 13 de noviembre en Managua y posteriormente viajarán a Curazao para su último cotejo ante Haití.