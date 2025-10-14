Con dos clásicos de infarto: Así se jugará la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Vuelve la acción en Liga Nacional! Este martes 14 de octubre comienza la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Luego del parón por la fecha FIFA regresa la actividad del fútbol hondureño con el duelo entre CD Choloma vs Lobos de la UPNFM.

CD Choloma toma protagonismo y esta noche tiene en casa a los Lobos a partir de las 7:30 PM. El cuadro dirigido por Jorge Ernesto Pineda viene de un largo descanso, ya que en la pasada fecha no tuvieron actividad: su último partido fue la derrota ante el Olimpia (2-0) el pasado 28 de septiembre en el Nacional.

Frente a ellos, los Lobos que también cayeron ante el cuadro Albo, pero en el Estadio Emilio Williams de Choluteca (1-2). Los universitarios se ubican en el sexto puesto con 16 puntos, mientras que el cuadro local es penúltimo con 7 unidades, solo por encima del Victoria con 6.

La acción continúa el miércoles 15 de octubre con dos cotejos. Platense recibirá en el Estadio Excélsior al Victoria a partir de las 3:00 PM y más adelante se viene uno de los platos fuertes: Marathón y Real España se enfrentarán en el derbi sampedrano a las 7:30 PM.

Ya el jueves 16 se juega otro derbi. Olancho FC tendrá en casa al Juticalpa FC, cotejo que comenzará a las 5:15 PM. La jornada 14 cierra con broche de oro con el clásico entre Motagua vs Olimpia que está pactado a iniciar a las 7:30 PM. Para esta fecha descansa el Génesis PN.