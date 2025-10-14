Najar ratifica su retiro de la Selección de Honduras, aclara polémica de la horchata y defiende al “Choco”

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras dio un golpe de autoridad ayer lunes tras vencer por goleada de 3-0 a Haití por la cuarta jornada de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial de United 2026. El triunfo ante los caribeños permitió a la “H” colocarse en lo más alto del grupo C y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar de forma directa a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. Entre las figuras más destacadas del compromiso estuvo Andy Najar, lateral del Nashville SC, quien volvió a demostrar su liderazgo dentro del terreno de juego en este tipo de encuentros. Najar se ha consolidado como uno de los pilares en el esquema táctico del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, siendo un referente tanto dentro como fuera del campo.

Este martes, previo a emprender su regreso a los Estados Unidos desde el Aeropuerto Palmerola, Najar atendió a los medios de comunicación y compartió sus sensaciones tras el importante triunfo ante los haitianos. El futbolista habló sobre la unión del grupo, la fe que los mantiene firmes y el compromiso de todo el plantel por alcanzar el objetivo de volver a un Mundial. El jugador del Nashville también abordó temas personales, como su inminente retiro de la Selección Nacional, el apoyo a su compañero Choco Lozano y las críticas que han enfrentado los jugadores en los últimos meses. Por último agradeció ala afición catracha y dejó claro que su mayor deseo es despedirse clasificando a Honduras a la Copa del Mundo.

Sensaciones tras el triunfo sobre Haití Muy contento. Creo que los resultados se nos dieron. Por ahí el primer partido no fue el mejor que jugamos a nivel colectivo, al igual que a nivel individual, pero son cosas que pasan en el fútbol; a veces no salen como uno espera. Lo importante es nunca bajar los brazos, nunca perder la fe. Sabíamos que ayer teníamos que ganar sí o sí. Se logró el objetivo y ahora toca llegar al club, prepararnos de la mejor manera y poder regresar listos para afrontar esas dos finales que vienen. ¿Cómo son las sensaciones al ver a Honduras en el primer lugar de la tabla y a dos fechas de poder estar en una nueva justa mundialista? Tranquilo, contento. La verdad que poder estar ahí en los primeros lugares nuevamente es una satisfacción, una alegría para nosotros, saber que venimos haciendo bien las cosas. El grupo ha trabajado para poder estar ahí y confiando en Dios que podremos lograr el objetivo, que es clasificar al Mundial en los últimos dos partidos que quedan. ¿Qué tiene este grupo que en los momentos más bravos se ha podido levantar, como en la Copa Oro y ahora tras lo de Costa Rica? ¿Qué hicieron desde adentro para mostrar otra cara y conseguir el resultado que necesitaban? Creo que este grupo está para grandes cosas. Cuando más se necesita sacar la cara por el país, el grupo lo hace. Lo ha demostrado por segunda vez: primero en la Copa Oro y ahora en estas eliminatorias. Sabemos que estos partidos no son fáciles, que las eliminatorias son difíciles, pero gracias a Dios nos hemos podido levantar. El grupo tiene fe, tiene la certeza de que podemos lograr el objetivo, y sería lindo hacerlo dependiendo solo de nosotros mismos. ¿Cómo viviste este proceso de jueves a lunes? Te lo pregunto porque con el empate muchos decían que Honduras se quedaría sin nada. Un jugador que ha estado en una Copa del Mundo, UEFA Champions League, Juegos Olímpicos... ¿cómo lo asimilaste? Tranquilo. Sabíamos que teníamos una responsabilidad y una nueva oportunidad el día de ayer. Sabíamos que ganar ese partido era fundamental, que nos mantendría en los primeros lugares, y gracias a Dios se nos dio. El grupo estaba muy motivado, a pesar de que mucha gente no confiaba en nosotros. Pero al final uno debe confiar en su grupo, en sus colegas, en el cuerpo técnico. Tuvimos una reunión interna, hablamos las cosas de frente, y eso fue importante. Me voy muy satisfecho porque el equipo mostró en la cancha lo que se habló. Esperamos seguir así.