Leonardo Posadas y su primera experiencia con la Selección: “me sentí como en familia"

Comayagua, Honduras.- El mediocampista del Hamburgo II, Leonardo Posadas, se despidió de su primera convocatoria con la Selección Nacional de Honduras con una sonrisa y la ilusión intacta de volver. Aunque no tuvo minutos en los partidos eliminatorios ante Costa Rica y Haití, el futbolista nacido en Alemania destacó la experiencia de convivir con el grupo y conocer de cerca el ambiente de la ‘H’.

"Primero quiero dar las gracias a los profes y al equipo, que me recibieron muy bien. Me sentí como en familia. No jugué, pero lo más importante es que ganamos y pude vivir esa experiencia con la selección", expresó Posadas con humildad. El jugador de 20 años fue convocado por el técnico Reinaldo Rueda con el objetivo de integrarse al proceso y adaptarse a la dinámica del grupo. "Ya habíamos hablado con el profe, esta primera vez era para conocer el ambiente y el país", explicó, consciente de que su llamado tenía un propósito más formativo que competitivo. Durante su estancia en Honduras, Posadas vivió de cerca la intensidad de los duelos clasificatorios, algo que le dejó una huella especial. "Me gustó mucho por los aficionados y el equipo. Todos sabemos que son juegos decididos, con mucha adrenalina, fue una experiencia muy buena". El futbolista, que milita en el segundo equipo del Hamburgo, explicó también por qué su club no le permitió participar en los Juegos Centroamericanos. "Nuestra liga no para y ya me perdí un partido el sábado. Por eso el entrenador me pidió regresar pronto para no perder más juegos", dejando claro su compromiso profesional.