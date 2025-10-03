Quién es Leonardo Posadas, el nacido en Alemania convocado a la Selección de Honduras. Esta es la historia del joven que recibió su primer llamado a la selección mayor hondureña.
Posadas entró en la convocatoria de cara a los juegos contra Costa Rica y Haití por eliminatoria mundialista. Posadas también fue llamado a la Sub-21 de Honduras para los Juegos Centroamericanos.
Leonardo Posadas García es un futbolista que nació en Hamburgo, Alemania, el 01/01/2005. Su vínculo de sangre con Honduras es por medio de su madre, catracha de nacimiento.
García juega desde las inferiores en el Hamburgo, pero para la temporada 2023-2024 dejó la institución. Para la temporada 2023-2024 fue cedido en calidad de préstamo al Borussia Dortmund.
Leonardo Posadas García jugó con el Borussia Dortmund B, participando en el torneo Sub-19 y en la tercera división. Además, en la Champions League Juvenil.
Posadas García jugó de manera oficial con Alemania a nivel Sub-17 en octubre del 2021 en la eliminatoria contra Rusia y San Marino, al último le anotó un gol.
En septiembre del 2023 fue la última vez que Posadas vistió la camiseta del gigante europeo en un amistoso frente a Inglaterra.
Es representado por la agencia CAA Stellar, que maneja la ficha de grandes cracks como Camavinga, Grealish, Kobbie Mainoo, Fermín López, entre otros.
Reinaldo Rueda lo fue a visitar personalmente a Alemania, donde el joven mostró interés de jugar para Honduras. El pasaporte catracho fue su inconveniente, pero ya cuenta con el documento y representará a Honduras. Leonardo García Posadas puede jugar como defensor central o contención.