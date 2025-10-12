Honduras entrena bajo la lluvia y con mucha seriedad previo a partido ante Haití

La Selección Nacional de Honduras que comanda Reinaldo Rueda realizó su último entrenamiento previo al partido por la eliminatoria ante Haití
Reinaldo Rueda y sus muchachos afinaron últimos detalles para el crucial partido por la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.
La Selección Nacional de Honduras en el Centro de Alto Rendimiento del Olimpia.
El pasado sábado la 'Bicolor' no pudo realizar su entrenamiento como lo tenía preparado debido a las fuertes lluvias que azotan Tegucigalpa.
Este domingo de igual forma llovió, pero fue en menos cantidad y así tuvieron que realizar el entrenamiento.
Honduras llega a este encuentro ante Haití luego de su empate ante Costa Rica en la cancha del Morazán de San Pedro Sula.
Deybi Flores y los demás jugadores no les importó el agua y realizaron un entreno muy intenso, saben que tienen que estar al cien para este encuentro.
Honduras está obligado a ganar este encuentro ante Haití, ya que no sumó dea tres ante Costa Rica.
Honduras llega con misma cantidad de puntos que Haití a este partido (5), abajo se encuentra Costa Rica con tres y de último Nicaragua con uno.
El equipo que plantea Rueda para este partido tendrá cambios en comparación al que se enfrentó ante los 'Ticos'.
Leonardo García Posadas y Nayrobi Vargas
El grupo de jugadores se vio concentrado, saben lo difícil que será este partido y lo importante que es en el camino rumbo al Mundial.
Honduras de no sumar como local ante Haití se complica en la eliminatoria y prácticamente estaría despidiédose porque dependería de otros.
Antony "Choco" Lozano pese a la pérdida irreparable de su abuelo paterno, estuco en el entrenamiento de la H.