¿Qué necesita Honduras para clasificarse al Mundial 2026 en su próximo juego vs Nicaragua?

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras derrotó 3-0 a Haití en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y mantiene intacto su sueño de clasificar al Mundial 2026. La Bicolor llegó a ocho puntos, dos más que Costa Rica, y podría sellar su boleto a la Copa del Mundo en la jornada cinco, que se jugará el 13 de noviembre.

Será en esta fecha cuando la "H" visite a Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua, mientras Costa Rica viajará a Curazao para enfrentar a Haití, selección caribeña que tiene cinco puntos. ¿Cómo podría clasificarse al Mundial Honduras en Managua? Si bien, no depende solo de Honduras, tendría que darse un empate en Willemstad para celebrar el paso a United 2026. Si Honduras derrota a los nicaragüenses y hay paridad entre haitianos y ticos, matemáticamente nadie podría alcanzar a la Bicolor que llegaría a 11 puntos, mientras Costa Rica se quedaría con siete y Haití con seis.

En la última jornada habrá visita a San José y Costa Rica, ganando, solo podría llegar a 10 unidades; mientras Haití podría cosechar nueve puntos, valorando el posible empate vs Costa Rica y un hipotético triunfo en casa ante Nicaragua.

Resultados que necesita Honduras para clasificar al Mundial

-Victoria en Nicaragua y empate entre Haití y Costa Rica -Si Honduras gana en Nicaragua y hay ganador entre Haití y Costa Rica, la Bicolor consigue el boleto empatando en San José.