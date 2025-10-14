  1. Inicio
¿Qué necesita Honduras para clasificarse al Mundial 2026 en su próximo juego vs Nicaragua?

Si se da una combinación de resultados, Honduras podría sellar su boleto al Mundial en Managua, ¿qué tiene que suceder?

  • 14 de octubre de 2025 a las 09:39
Honduras lidera el grupo C de la eliminatoria de Concacaf con ocho puntos en cuatro jornadas.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras derrotó 3-0 a Haití en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y mantiene intacto su sueño de clasificar al Mundial 2026.

La Bicolor llegó a ocho puntos, dos más que Costa Rica, y podría sellar su boleto a la Copa del Mundo en la jornada cinco, que se jugará el 13 de noviembre.

‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua, alerta a Honduras: "Los vamos a dejar fuera del Mundial"

Será en esta fecha cuando la "H" visite a Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua, mientras Costa Rica viajará a Curazao para enfrentar a Haití, selección caribeña que tiene cinco puntos.

¿Cómo podría clasificarse al Mundial Honduras en Managua? Si bien, no depende solo de Honduras, tendría que darse un empate en Willemstad para celebrar el paso a United 2026.

Si Honduras derrota a los nicaragüenses y hay paridad entre haitianos y ticos, matemáticamente nadie podría alcanzar a la Bicolor que llegaría a 11 puntos, mientras Costa Rica se quedaría con siete y Haití con seis.

Rueda elogia al ‘Choco’, reza para que no haya lesionados y el consejo a Palma: "Faltan dos jornadas trascendentales"

En la última jornada habrá visita a San José y Costa Rica, ganando, solo podría llegar a 10 unidades; mientras Haití podría cosechar nueve puntos, valorando el posible empate vs Costa Rica y un hipotético triunfo en casa ante Nicaragua.

Resultados que necesita Honduras para clasificar al Mundial

-Victoria en Nicaragua y empate entre Haití y Costa Rica

-Si Honduras gana en Nicaragua y hay ganador entre Haití y Costa Rica, la Bicolor consigue el boleto empatando en San José.

Así marcha el grupo C donde Honduras lidera la tabla.

(Foto: Captura de pantalla)

.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

