Tabla de posiciones eliminatoria Concacaf: Honduras golea a Haití y se acerca al Mundial 2026

La selección hondureña que dirige Reinaldo Rueda se reivindicó del tropiezo del jueves pasado cuando empató 0-0 contra Costa Rica en el estadio Morazán, resultado que dejó dudas y provocó críticas por parte de la afición catracha.

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras dio un paso importante rumbo al Mundial United 2026 tras golear este lunes por 3-0 a Haití, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Eliminatoria de Concacaf , en el estadio Nacional Chelato Uclés.

La historia fue diferente frente a los haitianos, de entrada la Bicolor se hizo sentir y al primer tiempo se fue con ventaja de tres goles que fueron marcados por Rigoberto Rivas, Antony 'Choco' Lozano y Romell Quioto.

Honduras volvió al camino triunfal para subirse al primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo C de las eliminatorias mundialistas con 8 puntos, bajando a Haití al segundo puesto con 5 unidades.

Costa Rica, por su parte, se colocó segundo en la tabla de posiciones con su victoria 3-1 sobre Nicaragua en en el Nacional de San José.

Los ticos enviaron envían a Haití al tercer lugar por un punto de diferencia, mientras Nicaragua se mantiene en el último puesto del sector.

La siguiente jornada será el 13 de noviembre con los duelos Nicaragua vs Honduras y Haití vs Costa Rica.