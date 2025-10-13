  1. Inicio
Tabla de posiciones eliminatoria Concacaf: Honduras golea a Haití y se acerca al Mundial 2026

Honduras venció 3-0 a Haití y logró un resultado importante en sus aspiraciones de calificar a la Copa del Mundo

  • 13 de octubre de 2025 a las 20:32
Tabla de posiciones eliminatoria Concacaf: Honduras golea a Haití y se acerca al Mundial 2026

Honduras logró una victoria clave en sus aspiraciones de calificar al Mundial

 Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras dio un paso importante rumbo al Mundial United 2026 tras golear este lunes por 3-0 a Haití, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Eliminatoria de Concacaf, en el estadio Nacional Chelato Uclés.

La selección hondureña que dirige Reinaldo Rueda se reivindicó del tropiezo del jueves pasado cuando empató 0-0 contra Costa Rica en el estadio Morazán, resultado que dejó dudas y provocó críticas por parte de la afición catracha.

No se vio en TV: Pelea al final del juego y el enojo de Rueda con Kervin Arriaga

La historia fue diferente frente a los haitianos, de entrada la Bicolor se hizo sentir y al primer tiempo se fue con ventaja de tres goles que fueron marcados por Rigoberto Rivas, Antony 'Choco' Lozano y Romell Quioto.

Honduras volvió al camino triunfal para subirse al primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo C de las eliminatorias mundialistas con 8 puntos, bajando a Haití al segundo puesto con 5 unidades.

Costa Rica, por su parte, se colocó segundo en la tabla de posiciones con su victoria 3-1 sobre Nicaragua en en el Nacional de San José.

Los ticos enviaron envían a Haití al tercer lugar por un punto de diferencia, mientras Nicaragua se mantiene en el último puesto del sector.

La siguiente jornada será el 13 de noviembre con los duelos Nicaragua vs Honduras y Haití vs Costa Rica.

Así está la tabla del grupo C

Tabla de posiciones eliminatoria Concacaf: Honduras golea a Haití y se acerca al Mundial 2026

.

