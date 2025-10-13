Magistral jugada y se la picó al portero: Así fue el gol de Rigo Rivas en el Honduras vs Haití

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras dio el primer golpe en el decisivo duelo ante Haití por la cuarta jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf rumbo a United 2026, poniéndose a ganar al minuto 18 del encuentro disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El encargado de abrir el marcador fue Rigoberto Rivas , quien aprovechó un magistral pase filtrado desde la media cancha por el “Misilito” Kervin Arriaga .

Rivas, con su característico desequilibrio y velocidad, corrió al espacio y quedó mano a mano con el experimentado guardameta haitiano Johny Placide. Sin dudarlo, definió con clase, picando el balón por encima del portero haitiano para anotar un golazo que puso de pie a los aficionados en el recinto capitalino.

La jugada fue revisada por el VAR, por un posible fuera de juego. Sin embargo, tras varios segundos de análisis, el árbitro central validó la acción, confirmando el tanto a favor de la escuadra hondureña.

Con esta anotación, Honduras toma momentáneamente el liderato del grupo C de la Eliminatoria con ocho puntos, superando a sus rivales directos y manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial de 2026.