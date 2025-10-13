Honduras aplasta a Haití y se encamina en la eliminatoria rumbo a United 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras derrotó 3-0 a su similar de Haití por la cuarta jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Min. 90 - Amonestado Kervin Arriaga por discusión en el banquillo de la selección de Haití. Min. 88 - Doble cambio. Por Haití sale Frantzdy Pierrot ingresa Woobens Pacius y por Honduras entra Jorge Benguché en lugar de Antony "Choco" Lozano Min. 85 - Cambio para Haití, sale Jean-Ricner Bellegarde ingresa Don Deedson Louicius. Min. 83 - Cerca el cuarto gol de Honduras, centro desde la izquierda de Pinto, el rebote le queda a Alexy Vega que pateó de zurda y el portero la manda al tiro de esquina Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Min. 81 - Sale Romell Quioto ingresa Alexy Vega por el equipo que comanda Reinaldo Rueda Min. 78 - Se salva Honduras, jugada por la quierda tras mala salida de Rosales, al final Menjivar adivinó y logró atajar. Min. 75 - Luis Vega, José Pinto y Carlos Pineda ingresan por Honduras, salen Getsel Montes, Rigo Rivas y Luis Palma. Min. 70 - Amonestado Romell Quioto por una falta inocente sobre Casimir cerca del área.

Min. 65 - Se detiene el partido porque el portero Edrick Menjívar quedó afectado luego de una disputa del balón. Min. 62 - Sale Duckens Nazon por Haití, en su lugar ingresó Ruben Providence Min. 54 - Se salva Haití, cabezazo de Choco Lozano y el portero en la línea logró sacar cuando parecía que era el cuarto gol.

Min. 47 - Amonestado Luis Palma por no dejar seguir jugada de Haití. Min. 46 - Doble cambio para Haití. Salen Derrick Etienne y Garven Metusala, ingresan Leverton Pierre y Hannes Delcroix. Min. 45+2 - Se salva Haití, pase de Quioto a Arriaga que se coló al área, controló y cuando pateó fue achicado por la defensa, el rebote le quedó a Palma que pateó desde fuera del área y se fue por un costado Min. 39 - Goooooooooooool de Honduras goooooooooooool de Romell Quioto luego de buena jugada de Andy Najar que soltó derechazo para que el portero rechazara, llega 'El Romántico' que luchó el balón y le terminóquedando para tirársela a un costado a Johnny Placide

Min. 37 - Pase de Frantzdy Pierrot a Derrick Etienne que no logró patear como quería y la tiró a un costado. Min. 36 - Tiro libre de Haití, Jean-Ricner Bellegarde pateó y Edrick Menjívar logró controlar. Min. 32 - Vuelve Haití al ataque, ingresan por banda derecha con mucho peligro ingresaron pero Deybi Flores termina despejando y alejando todo. Min. 25 - Gooooooooooooooooooooool de Honduras goooooooooooooooool de Antony "Choco" Lozano sobre Honduras tras pase de Palma se fue solo a portería, se saca el defensa y luego de derecha definió

Min. 20 - Se salva Honduras, centro desde la derecha, Montes se va con el jugador y el balón pasó por el área, al final lograron despejar. La jugada fue revisa en el VAR y al final se dio por válido el tanto Min. 17 - Goooooooooooooooooooooooooool de Honduras goooooooooooooooooooool de Rigoberto Rivas que entró solo al área por derecha y al enfrentar al portero se la levantó Min. 13 - Se salva Honduras, peligroso ataque de Haití en contragolpe que inició con Frantzdy Pierrot que se la pasó a Duckens Nazon pero Menjívar logró salvar. Min. 9 - Centro de Rosales y Quioto se lanza pero no pudo llegar. Se salva Haití.

Min. 8 - Cambio de Palma a Najar que cerreba por derecha, cabezazo al centro a Choco que no pudo llegar y el defensa termina rechazando. Min. 6 - Peligroso contragolpe de Honduras que inició con Rosales, se la envió muy larga a Quioto que logró controlar, ingresó al área y al final terminó consiguiendo un tiro de esquina. Min. 3 - Bonita jugada de la H, se mete por banda izquierza Rosales que soltó bombazo y el portero la manda al tiro de esquina.

Inicia el partido en la cancha del estadio Nacional 5:45 PM - Regresan a los camerinos los jugadores para realizar los últimos detalles previo al partido. 5:25 PM - Jugadores descartados por Honduras para juego ante Haití: Cristopher Meléndez, José Raúl García, Nayrobi Vargas, Leonardo Posadas, Denis Meléndez y Deyron Martínez. 5:20 PM - Ingresan al terrenos de las acciones los jugadores de ambas selecciones para realizar trabajos de calentamiento.

5:15 PM - Alineación de Haití: 1. Johnny Placide, 22. Jean Kevin Duverne, 4. Ricardo Ade, 6. Garven Metusala, 8. Martin Experience, 21. Josué Casimir, 17. Danley Jean, 10. Jean-Ricner Bellegarde, 7. Derrick Etienne jr, 20. Frantzdy Pierrot y 9. Duckens Nazon. 4:55 PM - Seleccionados de Haití salen al terreno de las acciones a hacer reconocimiento de la cancha y empezar a sentir el calor del mismo.

4:45 PM - Alineación de Honduras para enfrentar a Haití en la cuatra fecha de la fase final de la eliminatoria: 1. Edrick Menjívar, 14. Andy Najar, 15. Getsel Montes, 3. Marcelo Santos, 8. Joseph Rosales, 20. Deiby Flores, 5. Kervin Arriaga, 17. Luis Palma, 12. Romell Quioto, 6.Rigos Rivas y 9. Antony "Choco" Lozano

4:30 PM - Los árbitros del encuentro de igual forma ya están en el estadio Nacional, previo al partido de eliminatoria. 4:00 PM - Llegan los autobuses que trasladó a los jugadores de ambas selecciones al escenario deportivo de la capital catracha. Iniciamos el minuto a minuto del partido eliminatorio ante Honduras ante Haití La selección haitiana es líder del grupo por mejor diferencia de goles, uno más que la hondureña, que de local viene de empatar en la tercera fecha 0-0 contra Costa Rica.

Los haitianos, que ya llegaron a Tegucigalpa, la capital hondureña donde se disputará el partido, se sienten animados por el triunfo de 0-3 que lograron de visita ante Nicaragua, que se ha quedado en el camino, dando la pelea, en un nuevo intento por clasificar a un mundial. El empate en casa ante Costa Rica le dejó un sabor a derrota a Honduras, que contra Haití saldrá resuelta a ganar y a la espera de los dos juegos como visitante, en noviembre, cuando se definirá el primer lugar del grupo C que clasificará de manera directa al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Sus rivales en noviembre serán Nicaragua y Costa Rica.

El entrenador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, con quien los catrachos lograron la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, atribuyó el empate con Costa Rica a la defensa cerrada de los ticos y a la ausencia de algunos de los mejores jugadores del país. Pese al empate contra Costa Rica, Rueda elogió el desempeño de Honduras y abogó por un triunfo ante Haití, este lunes. Sobre el juego contra Haití, el centrocampista hondureño Jorge Álvarez dijo a los periodistas que saldrán "a ganar sí, o sí", por lo que buscarán un partido "más intenso" que el mostrado ante Costa Rica, ante un rival caribeño que "es difícil".

Añadió que un triunfo ante Haití le permitiría a Honduras alejarse un poco de sus rivales. El mejor escenario para Honduras sería ganarle a Haití y que Costa Rica, que ha sumado tres puntos en tres juegos, empatara con Nicaragua, que acumula uno.

Probables alineaciones: Honduras: Édrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Romell Quioto y Anthony Lozano. Entrenador: Reinaldo Rueda. Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Markhus Lacroix, Jean-kevin Duverne; Jeanricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Josue Jeremie Casimir, Ruben Providence; Franztdy Pierrot y Duckens Nazon. Entrenador: Sebastián Migne. Árbitro: Por definir. Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Dónde ver en vivo Honduras vs Haití hoy