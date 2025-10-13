Honduras busca reafirmar su dominio histórico ante Haití con el Mundial 2026 en juego

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras volverá a verse las caras con Haití este lunes por la Jornada 4 de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf. Un enfrentamiento que define el liderato del Grupo C y que parte con una clara ventaja para la “H” en enfrentamientos directos. A lo largo de la historia, catrachos y caribeños se han enfrentado 14 veces en competiciones oficiales y amistosos, con saldo favorable para Honduras: nueve victorias, un empate y cuatro derrotas.

El último antecedente se dio en septiembre de 2025, cuando empataron sin goles en Curazao, en el inicio de la ronda final clasificatoria. En partidos eliminatorios, la última vez que se vieron las caras, Honduras ganó ambos encuentros ante la isla caribeña. 4-0 como local y 1-3 en condición de visitante.

Claves del partido

Jugando en el Estadio Nacional Chelato Uclés, Honduras ha creado una fortaleza con 41 partidos de eliminatoria disputados, 26 triunfos, 12 empates y tan solo tres derrotas. Honduras llega invicta a este duelo, con una victoria y dos empates sin haber recibido goles en la Ronda Final. En contraste, Haití ha demostrado ser un visitante peligroso, logrando un empate 3-3 frente a Costa Rica y un contundente triunfo 0-3 ante Nicaragua.

En 2007, en un partido amistoso previo a la Copa Oro de ese mismo año, Haití sorprendió con una victoria 1-3 en La Ceiba, justamente con Reinaldo Rueda como técnico de Honduras, en lo que hasta hoy sigue siendo la única victoria de los caribeños en territorio catracho. Además, esta Haití es muy distinta a la de hace casi dos décadas. Su fortaleza radica en una generación que juega en las ligas más competitivas del mundo. Nombres como Jean-Ricner Bellegarde mediocampiosta del Wolverhampton, Hannes Delcroix defensa del Burnley en la Premier League y el lateral derecho Carlens Arcus del Angers en Francia, hacen al conjunto caribeño más fuerte y promete ser un desafío físico y táctico. Su técnico, el francés Sébastien Migné, ha logrado cohesionar un grupo con identidad caribeña, pero con mentalidad europea. Una combinación que los convierte en un rival de respeto y con potencial para complicar a cualquiera, incluso en condición de visitante.