Rueda se disculpa con la afición y anticipa cambios en Honduras para el decisivo duelo ante Haití

Tegucigalpa, Honduras.- El director técnico Reinaldo Rueda compareció en conferencia de prensa en la previa del partido que Honduras encarará ante Haití por la Jornada 4 de la fase final de la Eliminatoria de la Concacaf rumbo a United 2026. En su exposición, el timonel colombiano de la 'H' sorprendió al disculparse con la afición sampedrana que llegó al estadio Morazán en el empate a cero contra Costa Rica ya que en la conferencia post partido dio unas declaraciones de las que se apenó.

Rueda Rivera también afirmó que podría haber un par de modificaciones en el 11 titular para medirse al equipo de Sebastien Migné, el francés que tiene soñando a loa haitianos con volver a Mundiales despues de Alemania 74'.

LO QUE DIJO

Disculpas a la afición: "Quiero presentarle disculpas a la afición de San Pedro Sula, a ustedes los medios, porque de verdad estoy apenado desde el jueves pasado. Nunca me había pasado en mis 47 años de entrenador. La afición tiene el derecho a expresar todos sus deseos, a gritar, a pedir a sus ídolos, es normal, en medio del nervisismo y de querer que la selección jugara mejor, pedían cambios, pero quizá lo que no agradó es cuando hay groserías, agresiones y vulgaridades. Creo que somos una sociedad futbolística que hemos crecido y me pareció atípico. Yo recuerdo hace 16 años cuando perdimos ese juego ante Estados Unidos donde era la clasificación y se nos iban todas las ilusiones, estábamos con una buena nómina, mejor nivel, Pavón erró un penal el día de sus cumpleaños y nunca hubo esas reacciones que hubo el jueves, y entonces reaccioné de una forma de la que estoy apenado, les pido disculpas a todo Honduras porque no es mi proceder". Algún cambio en la oncena titular para Haití: "Es una posibilidad, lo hemos trabajado algunos minutos, no ha sido la constante porque trabajamos con un solo delantero, pero no solo es eso, sino la elaboración, hay otras variantes ofensivas que nos podrían dar ese volumen ofensivo que necesitamos. Lo del sistema de juego va a ser difícil, no lo podemos trabajar por el tema climático". El panorama en el grupo: "Estamos parejos tal y como se proyectaba. Antes de iniciar el grupo el número uno era Costa Rica y ahora ya no lo es, es Haití. Comienza la segunda vuelta y creo que estamos con un ahorro importante que será vital si mañana sacamos un buen resultado. La tendencia a nivel mundial es más fácil jugar de visitante que de local, por muchos factores".