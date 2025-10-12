Honduras vs Haití: Árbitros caribeños para partido de eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras se enfrenta este lunes ante su similar de Haití por la cuarta jornada de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) ha dado a conocer los nombres de los árbitros designados para este encuentro que se disputará en la cancha del estadio Nacional de la capitál hondureña.

Será Oshane Anthony Nation el árbitro central del partido de nacionalidad jamaicano acompañado de su compatriota Ojay Johane Duhaney y Caleb Wales de Trinidad y Tobago. El auxiliar será Steffon Sean Dewar, también de Jamaica. Oshane Anthony Nation es colegiado FIFA desde 2018 y ha dirigido encuentros en la Copa Oro, la Jamaica Premier League, la Concacaf Champions Cup, duelos amistosos internacionales y la Concacaf Nations League.

Honduras llega a este encuentro luego de no poder también como local ante Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula, en un choque donde no hubo goles. Por su parte Haití llega de una mejor forma, ya que ganó su primer partido como visitante de esta jornada de octubre, se impuso 0-3 ante Nicaragua. El equipo que comanda el francés Sébastien Migné lidera el Grupo C con cinco puntos, pero con mejor diferencia de goles (+1) que Honduras, quien tambien cuenta con la misma cantidad.