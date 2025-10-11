¿Honduras en riesgo? Selecciones de Concacaf que podrían quedarse sin opciones rumbo al Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes finalizó la primera vuelta de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, con encuentros y resultados sorpresivos. Además de empates y juegos complejos, Curazao dio la gran sorpresa al ganarle a Jamaica y ponerse líder del grupo B.

Asimismo, las selecciones caribeñas dieron un golpe de autoridad al quedarse con los primeros lugares de su zona. Haití, Curazao y Surinam son los sorpresivos líderes en la tercera ronda de la Eliminatoria.

Mientras que Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador y Guatemala se mantienen en la pelea buscando el primer lugar o puestos de repechaje rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.