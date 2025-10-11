¿Honduras en riesgo? Selecciones de Concacaf que podrían quedarse sin opciones rumbo al Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes finalizó la primera vuelta de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, con encuentros y resultados sorpresivos. Además de empates y juegos complejos, Curazao dio la gran sorpresa al ganarle a Jamaica y ponerse líder del grupo B.
Asimismo, las selecciones caribeñas dieron un golpe de autoridad al quedarse con los primeros lugares de su zona. Haití, Curazao y Surinam son los sorpresivos líderes en la tercera ronda de la Eliminatoria.
Mientras que Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador y Guatemala se mantienen en la pelea buscando el primer lugar o puestos de repechaje rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.
Sin embargo, en la cuarta jornada de la Eliminatoria Mundialista tres selecciones podrían decir adiós en su lucha por el boleto a la Copa del Mundo. Se trata de Guatemala, Bermudas y Nicaragua, quienes marchan últimos de sus zonas.
Empecemos por los chapines que este viernes desaprovecharon la gran oportunidad de meterse a la pelea, pero Surinam los terminó amargando en el último minuto en suelo caribeño. El equipo de Tena suma dos unidades, pero una derrota ante El Salvador los dejaría en cuidados intensivos, ya que los salvadoreños o incluso Panamá llegarían a ocho unidades.
Si hablamos de Bermudas, los caribeños están virtualmente eliminados al no sumar puntos en sus primeras tres presentaciones. En la próxima fecha visitan a Jamaica que tiene fuego en la sangre tras caer ante Curazao.
Finalmente, Nicaragua está en un completo predicamento porque apenas suma un punto. Los pinoleros, de perder en su visita a Costa Rica, más triunfos de Honduras o Haití, dirían adiós a la Copa del Mundo 2026.