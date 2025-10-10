  1. Inicio
Eliminatoria Concacaf: Los tres sorpresivos países del Caribe que clasificarían ahora mismo al Mundial 2026

Tras concluir la jornada tres, Honduras estaría clasificando al repechaje intercontinental

  • 10 de octubre de 2025 a las 20:20
Tres selecciones del Caribe estarían consiguiendo el boleto al Mundial 2026.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Concluyó la jornada tres de la ronda final en la eliminatoria de Concacaf con grandes sorpresas, una de ellas el triunfo de Curazao ante Jamaica.

La fecha cuatro se disputará este lunes 13 y martes 14 de octubre y tres selecciones del Caribe, ahora mismo, serían las clasificadas a la Copa del Mundo 2026.

Tabla de posiciones: así marchan los grupos de eliminatoria de Concacaf

Surinam, Curazao y Haití son los tres sorpresivos líderes de grupo; mientras Jamaica y Honduras estarían accediendo al repechaje intercontinental.

Surinam empató 1-1 vs Guatemala, paridad que la consiguieron a los 94 minutos. Curazao derrotó 2-0 a Jamaica en su casa y Haití venció 3-0 a Nicaragua de visita.

En la jornada cuatro, Surinam visitará a Panamá mientras Curazao recibirá a Trinidad y Tobago. En tanto, Haití visitará a Honduras.

Panamá logra su primer triunfo en el Cuscatlán ente El Salvador con mucha polémica

En caso que las tres selecciones caribeñas terminan clasificando, dos de ellas debutarían en una Copa del Mundo.

Haití tiene una sola participación y fue en Alemania 1974 cuando perdieron 1-3 vs Italia, 0-7 vs Polonia y 1-4 vs Argentina.

Mientras Surinam y Curazao, dos naciones que fueron colonias neerlandesas, sueñan con acceder a la máxima justa mundialista por primera vez.

El insólito problema que tuvo la Selección de Haití en su llegada a Honduras

Tabla de posiciones de la eliminatoria de Concacaf

GRUPO A

Surinam - 5 pts

Panamá - 5 pts

El Salvador - 3 pts

Guatemala - 2 pts

GRUPO B

Curazao - 7 pts

Jamaica - 6 pts

Trinidad - 4 pts

Bermudas - 0 pts

GRUPO C

Haití - 5 pts

Honduras - 5 pts

Costa Rica - 3 pts

Nicaragua - 1 pt

Así marchan los grupos en la eliminatoria de Concacaf

 (Foto: Captura de pantalla)

.

