El insólito problema que tuvo la Selección de Haití en su llegada a Honduras

La Selección de Haití arribó a Tegucigalpa, Honduras, para su juego del lunes ante Honduras, cotejo que será a las 6:00 PM en el Estadio Nacional. Los caribeños sufrieron un insólito problema en su llegada a la capital.
Con semblantes serios y enfocados, los futbolistas haitianos bajaron del avión mostrando determinación de cara al crucial encuentro del próximo lunes frente a Honduras.
El ambiente en Toncontín fue tranquilo, aunque varios aficionados locales se acercaron para observar la llegada del conjunto visitante. No obstante, luego de finalizar su proceso en migración, los caribeños sufrieron un pequeño percance al esperar el autobús que los transportara al hotel de concentración.
El equipo dirigido por el entrenador Sebastien Migné viajó con su plantel completo, incluyendo a figuras que militan en ligas europeas y norteamericanas. El grupo viene motivado tras su reciente victoria ante Nicaragua, resultado que ahora lo ubica en el primer lugar del grupo C de la Eliminatoria.
Los jugadores tuvieron que esperar más de una hora ya que el bus que los iba a recoger se fue a Comayagua, específicamente al Aeropuerto Palmerola.
Los haitianos llegaron en un vuelo chárter proveniente de Nicaragua, pero hubo la incorrecta comunicación y el bus se fue a esperarlos a Palmerola.
Al ser notificados, tuvieron que esperar que su bus regresara de Comayagua para finalmente movilizarlos al hotel de concentración.
Algunos jugadores se sintieron incómodos, pero no tuvieron más que esperar en Toncontín y uno de sus futbolistas habló con la prensa.
Haití viene de ganarle 3-0 a Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua, resultado que lo tiene líder sobre Honduras por diferencia de goles.
En el partido de ida, Haití empató 0-0 vs Honduras en Curazao. Los haitianos luego tendrán que recibir a Costa Rica y Nicaragua.