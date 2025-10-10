Surinam y Guatemala empataron en la Jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf

Paramaribo, Surinam.- En un emocionante cierre de partido, Surinam y Guatemala se reparten puntos en el Estadio Franklin Essed por la Jornada 3 de la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf hacia United 2026.

Los goles llegaron en la segunda parte, siendo Guatemala el primero en pegar con gol de Darwin Lom que entró de cambio y la primera que tuvo la mandó a guardar en las redes del equipo surinamés.

Sin embargo, cuando los de Fernando Tena se hacían con los tres puntos como visita, al minuto 90+3 el número 7 de Surinam, Misidjan, empató el duelo con una volea desde fuera del área que no pudo detener la defensa chapina.

La selección de Sudamérica rescató el punto como local en un partido que dominó con amplia ventaja hasta el gol de la selección guatemalteca. Mientras, los chapines se llevan un empate amargo tras perder la ventaja en los últimos minutos.

Surinam mantiene el liderato con 5 puntos y Guatemala se mantiene abajo empatando en puntos con El Salvador y Panamá que jugarán más tarde en el Estadio Cuscatlán para cerrar la Jornada 3 del Grupo A.

JUGADAS DESTACADAS

MIN 90+5. FINALIZA EL ENCUENTRO. Surinam y Guatemala se van con un punto cada uno a la espera de lo que suceda entre El Salvador y Panamá.

MIN 90+3. GOOOOOOOOOOOOL DE SURINAM. Locura en Paramaribo con el gol de Misidjan que empata el partido a falta de dos minutos de juego

MIN 84. ¡HAGEEEEEEN! El arquero que juega en la MLS salva a los chapines del empate de Surinam tras rechazar un fuerte disparo de Becker.

MIN 75. GOOOOOOOOOOOOL DE GUATEMALA. Darwin Lom en la primera que toca tras entrar de cambio, la manda dentro de las redes con una volea letal.

MIN 65. ¡Cercaaaaa! Sheraldo Becker sacó un volea dentro del área chapina y su remate toca la red por fuera. Surinam lo sigue intentando

MIN 46. Comienzaaaaaa el segundo tiempo del duelo por la Jornada 3 en el grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf.

MIN 45 + 1. Finaliza el primer tiempo en Paramaribo con un empate sin goles.

MIN 36. De nuevo... Nueva chance de Sheraldo Becker que cabeceó débil frente al arquero de Guatemala tras quedar mano a mano con Hagen.

MIN 19. UFFFFFFF. Otra vez amenaza Surinam, esta vez con Grot que mandó el cabezazo por encima del arco chapín.

MIN 12. POOOSTEEEEE. Surinam estuvo a punto de anotar el primer gol con un disparo del delantero Margaret que se desvía en la defensa, pero entre Hagen y el poste, Guatemala se salvó.

MIN 1. ¡ARRAAAAAANCAAAA! Surinam y Guatemala ya están jugando en busca de un boleto hacia el Mundial United 2026

