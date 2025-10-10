Argentina vs Venezuela EN VIVO: Hora y dónde ver partido amistoso internacional en directo

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami (EE.UU.), será el debut del exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo como técnico interino de la Vinotinto, en sustitución del argentino Fernando 'Bocha' Batista , que concluyó su ciclo sin lograr que el conjunto venezolano llegara a su primer Mundial.

Caracas, Venezuela.- La selección venezolana se enfrentará este viernes a la de Argentina en un partido amistoso que marcará el comienzo de su proceso de renovación de la plantilla y de la dirección técnica, tras quedar fuera del Mundial de 2026, y servirá a la Albiceleste de preparación para la cita de EE.UU., México y Canadá.

El exdefensor, de 41 años y que formó parte de la selección nacional hasta 2021, dirigirá también el amistoso que Venezuela tiene pautado cuatro días después ante Belice.

Para estos partidos, Vizcarrondo, que estará acompañado por Fernando Aristeguieta, entrenador del Caracas, y Mario Rondón, asistente técnico de la selección sub-17, convocó a Jon Aramburu (Real Sociedad), Telasco Segovia (Inter Miami) y a Nahuel Ferraresi (Sao Paulo).

Las figuras claves de la selección, como Salomón Rondón, su máximo goleador, Jefferson Soteldo, referencia en desborde por las bandas, o José 'el Brujo' Martínez, pieza fundamental en la mitad del campo, quedaron fuera de esta convocatoria.

Los defensas Yiandro Raap, Alessandro Milani, Ángel Azuaje, así como los centrocampistas Gustavo Caraballo, de 17 años, y el delantero Jesús Ramírez, podrían jugar sus primeros minutos con la selección venezolana.

También regresa el delantero Alejandro Marqués a la Vinotinto.

Entretanto, Argentina contará con la presencia de Lionel Messi y con el estreno de Facundo Cambeses (Racing Club), Lautaro Rivero (River Plate) y Aníbal Moreno (Palmeiras de Brasil).