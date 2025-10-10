  1. Inicio
"Fallaron a la afición" "Mal punto": Reacción de la prensa tras empate Honduras vs Costa Rica

Prensa deportiva no está contenta con el resultado de Honduras ante loa ticos; así reaccionaron

  • 10 de octubre de 2025 a las 08:59
La Selección Nacional de Honduras empató en casa 0-0 ante Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Así reaccionó la prensa deportiva tras el final del partido.

Fotos: Cortesía.
La Nación: "Selección de Costa Rica sigue viva y dependiendo de sí misma en el camino al Mundial".
Diario Diez: "La H está obligada a GANAR SÍ O SÍ el lunes".
Los medios catrachos reaccionaron tras el empate sin goles entre Honduras vs Costa Rica.
Catragol: "¡HONDURAS NO PUDO CONTRA EL MURO TICO!"
Julio Cruz, periodista de EL HERALDO: "0-0 vs Costa Rica en el Morazán. Mal punto para nosotros, bueno para los ticos. Costa Rica fue inteligente y estuvo 10/10 en defensa, como era su apuesta, pudiendo haberlo ganado sobre el final".
Rely Maradiaga: "Le fallaron a la afición que hizo el esfuerzo económico más grande en la historia de las eliminatorias. No están a la altura de tanto cariño. Ni esfuerzo, que es lo mínimo, ni fútbol que está aún más lejos.Hoy Costa Rica mereció ganar".
TD Más de Costa Rica: "Hay dos formas de verlo: Salimos vivos de Honduras o Costa Rica sigue sin ganar la eliminatoria, ambas ciertas".
Y muestran su molestia luego del empate sin goles: "Un descaro de arbitraje"
En Costa Rica se quejan del arbitraje: "Walter López es una vergüenza de árbitro".
Fernando Palomo de ESPN destaca a Watson tras el empate ante Honduras.
Andrés Agulla: "Partido bravo Honduras vs Costa Rica. Pierna fuerte, protestas, se habla mucho, se reclama".
Kevin Jiménez, periodista de Costa Rica: "GRAN EMPATE EN HONDURAS: 0-0. LaSele jugó un gran segundo tiempo, el lunes a llenar el Estadio Nacional ante Nicaragua".
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "Kendall Waston es el amuleto de Costa Rica contra Honduras".
ESPN: "SE ALEJA EL MUNDIAL 2026 PARA PIOJO Y COSTA RICA. La selección que dirige Miguel Herrera consiguió su tercer empate en las eliminatorias de Concacaf, tras igualar sin goles ante Honduras. Es tercer lugar del Grupo C".
German Alvarado, periodista de La Prensa: "Honduras y Costa Rica mostraron un nivel como para no merecer ir al Mundial 2026. Lo único bueno fue la previa".
Chepe Bomba se pronuncia: "Cosa de H... Haití... Honduras..."
