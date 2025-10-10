Kendall Waston desata furia con declaraciones tras visita de Costa Rica: “Honduras no tuvo ni una"

San Pedro Sula, Honduras.- Tras el pitazo final en San Pedro Sula y haber cumplido el objetivo de sumar puntos, Kendall Waston, la figura del partido para muchos habló ante los medios de comunicación para valorar el 0-0 en el estadio Morazán. Primero lo hizo ante las cámaras de TD Más donde dejó una frase que echa más sal a la herida de los hondureños que querían el triunfo y acercarse más a la Copa del Mundo.

"Dulce y amargo. Queríamos los 3 puntos para acercarnos al equipo, pero también satisfechos porque no es fácil venir acá de visita. Esto nos ayuda", señaló Waston. Luego hizo arder a un país que llenó el estadio Morazán, pero no pudo festejar: "Honduras no tuvo ni una y nosotros sí. Lo bueno es que tenemos llegada". También habló para los micrófonos de EL HERALDO y respondió a todas las preguntas que le hizo la prensa deportiva en la zona mixta.

DECLARACIONES DE WASTON

¿Se pudo haber ganado el partido? "Correcto. Creo que hicimos un gran encuentro, partiendo desde el orden que era fundamental. Ganamos los duelos en zonas de ataque de ellos. Contrarrestamos las virtudes de su ataque. Desgraciadamente tuvimos esa en el palo que pudo haber cambiado la historia. Este punto es vital siempre y cuando lo hagamos valer en casa el lunes". Se decía que Costa Rica venía a sufrir a Honduras y salieron vivos... "Hicimos un gran encuentro queríamos los tres puntos, pero así es la eliminatoria. No son encuentros vistosos, son de una chance y la tiene que meter. Lo fundamental fue mantener el cero atrás".