Impase de Quioto con el "Piojo" Herrera, sufrimiento de Honduras y el llenazo ante Costa Rica

La mejores postales que dejó el partido entre Honduras y Costa Rica por la Eliminatoria de Concacaf

  • 09 de octubre de 2025 a las 19:58
Las selecciones de Honduras y Costa Rica empataron este jueves por la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a United 2026. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: Mauricio Ayala, Yoseph Amaya, Neptali Romero y Moisés Valenzuela.
El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula estuvo a reventar para el Honduras vs Costa Rica.

El exportero del Real Madrid, Keylor Navas, fue la sensación en este trascendental juego de eliminatoria.

Las hermosas damas engalanaron en las gradería y robaron suspiros de los presentes.

Los ticos no dejaron sola a su selección y llegaron al estadio para apoyarlos frente a los catrachos.

Los tiktokers hondureños estuvieron en el sector de palco apoyando a la Bicolor.

Hoy se quedaron fuera del listado final seis futbolistas, que forman parte de los descartes de Reinaldo Rueda. Ellos fueron Cristopher Meléndez, Rigobero Rivas, José Raúl García, Deyron Martínez, Nairobi Vargas y Leonardo Posadas.
Así salió Honduras en el partido: 1- Édrick Menjívar; 14- Andy Nájar, 15- Getsel Montes, 3- Marcelo Santos, 8- Joseph Rosales; 20- Deybi Flores, 5- Kervin Arriaga, 23- Jorge Álvarez; 12- Romell Quioto, 17- Luis Palma y 11- Jorge Benguché.
El 11 titular de Costa Rica: 1- Keylor Navas; 3- Jeyland Mitchell, 6- Alexis Gamboa, 15- Francisco Calvo, 4- Juan Pablo Vargas, 19- Kendall Waston; 14- Orlando Galo, 2- Aaron Murillo, 10- Jocimar Alcócer; 12- Alonso Martínez y 9- Manfred Ugalde.
El partido entre Honduras y Costa Rica arrancó trabado durante los primeros minutos.

Miguel "Piojo" Herrera, técnico de Costa Rica, estuvo dando indicaciones desde su área asignada en el coloso sampedrano.

Joseph Rosales se queja de fuerte falta recibida por jugador de Costa Rica.

Romell Quioto tuvo la jugada más clara del primer tiempo tras gran asistencia de Luis Palma.

Desafortunadamente, su remate se fue desviado del marco que defendía Keylor Navas. Así se lamentó el romántico tras fallar clara ocasión.

Los futbolistas de la "H" se fueron cabizbajos tras el amargo empate del primer tiempo.

Reinaldo Rueda no estaba contento con el 0-0 ante los ticos en el Morazán.

EL HERALDO captó este encontronazo entre Deiby Flores y Kendall Waston.

El "Piojo" Herrera se fue a los camerinos conversando con su cuerpo técnico.

Para la segunda mitad, Honduras salió con todo y buscó abrir la lata en el partido.

Romell Quioto tuvo un pequeño impase con el técnico de Costa Rica.

Honduras hizo ingresar a Yustin Arboleda, Alex López, Alexy Vega y José Mario Pinto.
Los cambios no hicieron diferencia en el juego y Costa Rica estuvo a punto de ganar el juego. Álvaro Zamora pegó un baló en el travesaño de Honduras y fue la más clara del segundo tiempo.

Honduras y Costa Rica terminaron empatando 0-0 en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Rostros de tristeza en los jugadores de Honduras tras el pitazo final del partido.

Al final del partido Romell Qioto y Miguel Herrera tuvieron una pequeña charla. En el primer tiempo habías tenido un pequeño impase.

Así fueron captados ambos técnicos de los equipos protagonistas de esta noche.

Futbolistas ticos se despidieron de sus aficionados, que los llegaron a apoyar al estadio Morazán.

