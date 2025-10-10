Repechaje rumbo al Mundial 2026: formato y los posibles rivales que esperan a Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras, con su empate ante Costa Rica, cayó al segundo lugar de la cuadrangular final de la Eliminatoria de Concacaf. Con esta posición, la Bicolor Hondureña estaría jugando el repechaje rumbo al Mundial de United 2026, pero faltan tres jornadas para definir su lugar en el certamen de Concacaf. En la Ronda Final de las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026 participan 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Los líderes de cada grupo conseguirán su boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos lugares, tomando en cuenta su rendimiento general, tendrán la oportunidad de disputar el repechaje intercontinental por una plaza adicional.

Cuando exista igualdad en puntos para determinar a los mejores segundos, se aplicarán los criterios establecidos por la FIFA, comenzando con la diferencia de goles, luego los goles a favor, y si la igualdad persiste, se recurrirá al fair play o incluso al sorteo. Este formato garantiza una competencia intensa hasta la última jornada, ya que no todos los segundos lugares avanzan, solo los dos con mejor desempeño estadístico.

¿Cómo será el formato del repechaje al Mundial?

El repechaje intercontinental se jugará en marzo de 2026 y tendrá como sede a México, específicamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. Será un torneo con seis participantes: uno por cada confederación (AFC, CAF, CONMEBOL, OFC y CONCACAF), más un equipo adicional de la confederación anfitriona, otorgándole a la región dos oportunidades de alcanzar la clasificación. Hasta el momento, las selecciones que tienen asegurado su lugar en la fase de repechaje son Bolivia, que finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas con 20 puntos, y Nueva Caledonia, que llegó hasta la final en las eliminatorias de Oceanía. Ambas selecciones esperan a sus futuros rivales para definir quiénes lograrán los últimos boletos al Mundial. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En otras confederaciones, los cupos de repechaje aún están por definirse. En Asia, seis combinados —Indonesia, Irak, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— disputarán la cuarta ronda, donde solo uno conseguirá el pase al repechaje. En África, los líderes de los nueve grupos avanzarán directamente al Mundial, mientras que los cuatro mejores segundos jugarán un mini torneo para obtener el boleto al repechaje intercontinental.

La ventaja de Honduras, en caso de quedar en el repechaje, es que está por encima de Bolivia (77) y Nueva Caledonia (150) en el ránking de la FIFA, lo que le permitiría jugar la última fase del repechaje. No obstante, aún quedan por definir boletos para la repesca y "La H" podría caer en la primera ronda de la repesca.

REPRESENTANTES DEL REPECHAJE