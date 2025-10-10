Kervin Arriaga es autocrítico sobre la selección: "Hay que poner un poco más de actitud"

San Pedro Sula, Honduras.- Honduras complicó sus opciones para clasificar al Mundial 2026 tras igualar sin goles contra Costa Rica en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y ahora está obligadísimo a vencer el próximo lunes a una Haití en Tegucigalpa, que marcha primera en la clasificación del Grupo C.

Uno de los que dio la cara tras finalizar el compromiso fue Kervin Arriaga. Asegura que les faltó actitud para sacar los tres puntos, aunque reconoce que también hubo falta de ideas por el planteamiento de los ticos.

"No era el resultado por el que veníamos trabajando durante el transcurso de la semana. Ahora tenemos un partido más importante el lunes. Hoy nos toca descansar y recuperarnos para ese encuentro", arrancó diciendo el mediocampista del Levante frente a los medios.