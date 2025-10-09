Presidente de la Federación de Costa Rica se queja tras llegar al Morazán: "El equipo se tuvo que bajar en la calle"

Tegucigalpa, Honduras.- Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, se quejó tras llegar al Estadio Morazán para el juego ante Honduras. El dirigente dijo que todo estuvo bien durante la estadía del equipo tico, hasta el traslado al recinto sampedrano.

Maroto declaró que durante el trayecto se cambiaron varias cosas y eso incomodó en la delegación costarricense. "La estadía en el hotel estuvo muy tranquila y no hubo serenata. Todo fluía muy bien hasta que salimos del hotel y ya llegamos al estadio donde sí nos hicieron dar una vuelta adicional, hacernos para atrás y ahí se acercó la gente al bus", acotó.