  1. Inicio
  2. · Deportes

Presidente de la Federación de Costa Rica se queja tras llegar al Morazán: "El equipo se tuvo que bajar en la calle"

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, se quejó al llegar al Estadio Morazán

  • 09 de octubre de 2025 a las 18:57
Presidente de la Federación de Costa Rica se queja tras llegar al Morazán: El equipo se tuvo que bajar en la calle

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, se quejó al llegar al Estadio Morazán de San Pedro Sula.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, se quejó tras llegar al Estadio Morazán para el juego ante Honduras.

El dirigente dijo que todo estuvo bien durante la estadía del equipo tico, hasta el traslado al recinto sampedrano.

Honduras vs Costa Rica EN VIVO: hora, canal dónde ver partido hoy y alineaciones

Maroto declaró que durante el trayecto se cambiaron varias cosas y eso incomodó en la delegación costarricense.

"La estadía en el hotel estuvo muy tranquila y no hubo serenata. Todo fluía muy bien hasta que salimos del hotel y ya llegamos al estadio donde sí nos hicieron dar una vuelta adicional, hacernos para atrás y ahí se acercó la gente al bus", acotó.

Continuó afirmando que "el equipo se tuvo que bajar en la calle y por ahí sí salió un poquito mal. Al final no pasó a más y queremos llevarnos una alegría para Costa Rica".

Finalmente estableció que todas estas aristas no eran excusas y Costa Rica busca el triunfo en Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias