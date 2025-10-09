Honduras vs Costa Rica: la seguridad para el partido de eliminatoria en el Morazán

La Selección Nacional de Honduras se enfrenta ante su similar de Costa Rica por la tercera fecha de la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026
Desde horas previas al partido se vio llegar un gran número de elementos de la Policía Nacional para dar seguridad en el juego que se realiza en el estadio Morazán.
Se han formado seis anillos de seguridad alrededor del estadio Morazán para este choque entre Honduras y Costa Rica.
Los uniformados llegaron por la tarde rápidamente fueros desplazados a sus puntos de responsabilidad.
En total, la Policía Nacional desplazó más de 700 elementos para dar seguridad en este partido de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.
Los uniformados sos desplazados en varios puntos afuera del escenario deportivo, así como también dentro del mismo, en los hoteles de concentración y en el traslado.
Se espera un llenazo en el estadio Morazán, más de 18 almas dentro del escenario de esta noche.
Blackmamba y todos los equipos que correspondan se trasladaron para este estadio en la ciudad de San Pedro Sula.
Las patrullas se vieron llegar llenas de los elementos de seguridad para este partido.
Los aficionados llegan a disfrutar de un bonito ambiente de fútbol.
Largas filas se vieron desde horas antes del inicio del encuentro deportivo entre Honduras y Costa Rica.