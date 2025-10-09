¡Vienen a meter el bus! El 11 ultra defensivo de Costa Rica ante Honduras

Miguel "Piojo" Herrera envía un 11 ultra defensivo en el partido ante Honduras con cinco defensas centrales y dos contenciones. Ningún lateral natural y solo tres hombres de corte ofensivo. Esta es la alineación de los ticos.
Keylor Navas será el portero titular esta noche, ninguna sorpresa en el marco costarricense ante la Bicolor.
Jeyland Mitchell, quien se desempeña como defensa central, aparece esta noche como lateral por derecho. Costa Rica apostará al juego aéreo.
Alexis Gamboa será uno de los tres defensas centrales naturales. Él va muy bien por juego aéreo y, de hecho, marcó en Managua de cabeza tras lanzamiento de esquina.
Kendall Waston es el otro zaguero central en la línea de tres del "Piojo" Herrera. El jugador de Saprissa buscará explotar su fuerte en el balón parado.
Juan Pablo Vargas, zurdo del Millonarios de Colombia, será el tercer central y tirado a la izquierda. Es otro defensa con buen juego aéreo.
Francisco Calvo, que generalmente ha sido central por izquierda, aparece esta noche como lateral por izquierda.
Aaron Murillo es una de las sorpresas en el 11 de Costa Rica, él será uno de los volantes de contención.
El otro volante de contención será Orlando Galo, quien justamente le anotó a Honduras en el repechaje a Copa América.
Josimar Alcocer, quien juega en Bélgica, aparece como volante tirado a la izquierda a pie cambiado. Será el creador de juego de los ticos.
Manfred Ugalde es la gran figura costarricenses y siendo uno de los delanteros esta noche, ariete que milita en el CSKA Moscú de Rusia.
El otro delantero será Alonso Martínez, quien participa en el New York FC de la MLS.