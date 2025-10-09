  1. Inicio
¡Vienen a meter el bus! El 11 ultra defensivo de Costa Rica ante Honduras

Miguel "Piojo" Herrera apenas manda tres hombres de corte ofensivo ante Honduras

  • 09 de octubre de 2025 a las 17:31
1 de 12

Miguel "Piojo" Herrera envía un 11 ultra defensivo en el partido ante Honduras con cinco defensas centrales y dos contenciones. Ningún lateral natural y solo tres hombres de corte ofensivo. Esta es la alineación de los ticos.

Foto: El Heraldo
2 de 12

Keylor Navas será el portero titular esta noche, ninguna sorpresa en el marco costarricense ante la Bicolor.

Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo
3 de 12

Jeyland Mitchell, quien se desempeña como defensa central, aparece esta noche como lateral por derecho. Costa Rica apostará al juego aéreo.

Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo
4 de 12

Alexis Gamboa será uno de los tres defensas centrales naturales. Él va muy bien por juego aéreo y, de hecho, marcó en Managua de cabeza tras lanzamiento de esquina.

Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo
5 de 12

Kendall Waston es el otro zaguero central en la línea de tres del "Piojo" Herrera. El jugador de Saprissa buscará explotar su fuerte en el balón parado.

Foto: Cortesía redes
6 de 12

Juan Pablo Vargas, zurdo del Millonarios de Colombia, será el tercer central y tirado a la izquierda. Es otro defensa con buen juego aéreo.

Foto: Cortesía redes
7 de 12

Francisco Calvo, que generalmente ha sido central por izquierda, aparece esta noche como lateral por izquierda.

Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo
8 de 12

Aaron Murillo es una de las sorpresas en el 11 de Costa Rica, él será uno de los volantes de contención.

Foto: Cortesía redes
9 de 12

El otro volante de contención será Orlando Galo, quien justamente le anotó a Honduras en el repechaje a Copa América.

Foto: Cortesía redes
10 de 12

Josimar Alcocer, quien juega en Bélgica, aparece como volante tirado a la izquierda a pie cambiado. Será el creador de juego de los ticos.

Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo
11 de 12

Manfred Ugalde es la gran figura costarricenses y siendo uno de los delanteros esta noche, ariete que milita en el CSKA Moscú de Rusia.

Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo
12 de 12

El otro delantero será Alonso Martínez, quien participa en el New York FC de la MLS.

Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo
