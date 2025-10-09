Honduras vs Costa Rica: Las lindas chicas que engalanan la previa del partido en el Morazán

Bellas chicas llegaron este jueves al estadio Morazán para presenciar el partido entre Honduras y Costa Rica por la eliminatoria de Concacaf. Así las captamos.
Esta hermosa periodista hondureña llegó desde tempranas horas a realizar la cobertura informativa del trascendental juego entre catrachos y ticos.
Esta bella chica capturó con su celular el ambiente que se vivía a pocas horas del arranque del encuentro.
La guapa modelo Sirey Moran es apasionada por el fútbol y no falla en este tipo de partidos de la Selección de Honduras.
La ex Miss Honduras se tomó fotografías con los aficionados en las afueras del coloso sampedrano.
¡Una belleza! La linda rubia lució su camiseta de la "H" y robó miradas en las afueras del Morazán.
Otras dos bellas periodistas que engalanaron la previa del Honduras vs Costa Rica posaron para el lente de EL HERALDO.
San Pedro Sula se llenó de bellas chicas para disfrutar de una linda noche de buen fútbol.
¡Se puso lindo el ambiente! Esta chica lució la camisa de visitante de la "H" y enamoró a todos con su sonrisa.
Así fue captada por el lente de EL HERALDO. Ella su ubicó en el sector de silla del Morazán.
Las lindas chicas no quieren perderse el partidazo de la Bicolor ante los ticos rumbo al Mundial 2026.
Andar en labores periodísticas no fue un impedimento para esta guapa dama, que lució hermosa durante su cobertura.
Muchas chicas llegaron en horas de la tarde al escenario deportivo y bien identificadas con los colores de Honduras.
Este duo de hermosas damas fueron piropeadas por muchos aficionados en la previa del partido eliminatorio.
No solo hondureñas, también aficionadas ticas viajaron para el partido en el estadio Morazán.
Las bellas hondureñas llegaron al estadio Francisco Morazán para el partido ante Costa Rica.
La Selección de Honduras está bien representada en las graderías con estas bellezas.
Esta bella chica posó para el lente de EL HERALDO, ella es una periodista catracha.