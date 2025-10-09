Honduras vs Costa Rica EN VIVO: hora, canal dónde ver partido hoy y alineaciones

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras empató 0-0 ante Costa Rica por la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Min. 90+3 - Tarjeta amarilla para Yustin Arboleda por fuerte codazo a jugador tico.

Min. 90+3 - Miguel "Piojo" Herrera hace ingresar a Allan Cruz, sale Aaron Murillo

Min. 82 - Se salva Honduras, Alcócer queda solo frente a portería, su zapatazo fue atrapado por Menjívar.

Min. 79 - Dos modificaciones más para Honduras, ingresan José Mario Pinto y Alexy Vega, se retiran Luis Palma y Romell Quioto.

Min. 76 - Otra oportunidad para Honduras, Alex López se atreve desde fuera del área, pero el balón pasó muy arriba.

Min. 72 - Cambio en la selección de Costa Rica, ingresa Álvaro Zamora sale Alonso Martínez

Min. 67 - Sale Getsel Montes por Honduras, ingresa Luis Vega.

Min. 64 - Tarjeta amarilla para Alexis Gamboa por cortar ataque de Kervin Arriaga que se escapaba solo al ataque.

Min. 59 - Cambios en Honduras. Salen Jorge Álvarez y Jorge Benguché, ingresan Alex López y Yustin Arboleda

Min. 50 - Se detiende el partido, fuerte golpe se lleva el defensor hondureño Getsel Montes tras choque con Ugalde.

Min. 47 - Se salva Costa Rica, pase filtrado de Kervin a Benguché que al entrar al área soltó derechazo, al final estaba en fuera de lugar.