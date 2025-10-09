Honduras vs Costa Rica EN VIVO: hora, canal dónde ver partido hoy y alineaciones

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras empató 0-0 ante Costa Rica por la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
Min. 90+3 - Tarjeta amarilla para Yustin Arboleda por fuerte codazo a jugador tico.
Min. 90+3 - Miguel "Piojo" Herrera hace ingresar a Allan Cruz, sale Aaron Murillo
Min. 82 - Se salva Honduras, Alcócer queda solo frente a portería, su zapatazo fue atrapado por Menjívar.
Min. 79 - Dos modificaciones más para Honduras, ingresan José Mario Pinto y Alexy Vega, se retiran Luis Palma y Romell Quioto.
Min. 76 - Otra oportunidad para Honduras, Alex López se atreve desde fuera del área, pero el balón pasó muy arriba.
Min. 72 - Cambio en la selección de Costa Rica, ingresa Álvaro Zamora sale Alonso Martínez
Min. 67 - Sale Getsel Montes por Honduras, ingresa Luis Vega.
Min. 64 - Tarjeta amarilla para Alexis Gamboa por cortar ataque de Kervin Arriaga que se escapaba solo al ataque.
Min. 59 - Cambios en Honduras. Salen Jorge Álvarez y Jorge Benguché, ingresan Alex López y Yustin Arboleda
Min. 50 - Se detiende el partido, fuerte golpe se lleva el defensor hondureño Getsel Montes tras choque con Ugalde.
Min. 47 - Se salva Costa Rica, pase filtrado de Kervin a Benguché que al entrar al área soltó derechazo, al final estaba en fuera de lugar.
Min. 45 - Amonestado Manfred Ugalde tras codazo sobre Joseph Rosales.
Min. 43 - Se salva Costa Rica. Cerca de gol por medio de Romell Quioto que entró solo tras pase filtrado de Luis Palma, pero el balón pasó por un costado.
Min. 41 - Rosales se la pasa a Palma, Luis se la filtra a Joseph que entra solo por banda izquierda, pero su centro fue muy pasado.
Min. 38 - Jorge Benguché se atreve a patear desde afuera del área, pero el balón se fue arriba.
Min. 35 - Dura falta de Orlando Galo sobre Jorge Álvarez, le dio con el codo y el árbitro no sancionó nada.
Min. 25 - Tarjeta amarilla para Getsel Montes, llega tarde al cierre de una jugada ante Francisco Calvo y se lo termina llevando.
Min. 23 - Dura falta de Orlando Galo sobre Arriaga, el árbitro solo lo advierte.
Min. 14 - Kervin Arriaga pierde el balón, Aaron Murillo se va al ataque y Luis Palma se lo baja. Tiro libre para lo ticos.
Min. 7 - Romell Quioto consigue tiro de esquina a favor de la 'H', logró escaparse por la banda derecha tras pase filtrado por Andy Najar.
INICIÓ EL PARTIDO EN LA CANCHA DEL ESTADIO MORAZÁN
7:30 PM - Jugadores de las selecciones salen al terreno de las acciones a realizar trabajos de calentamiento
7:20 PM - Jugadores descartados por Rueda para partido ante Costa Rica: Cristopher Meléndez, Rigo Rivas, José Raúl García, Deyron Martínez, Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas.
7:15 PM - Suplentes de Honduras: Luis Ortíz, Luis López, Luis Santamaría, Luis Vega, Denis Meléndez, José Mario Pinto, Choco Lozano, Alexander López, Alexy Vega, Franklin Flores, Carlos Pineda y Yustin Arboleda.
7:10 PM - Alineación de Honduras: 1- Édrick Menjívar; 14- Andy Nájar, 15- Getsel Montes, 3- Marcelo Santos, 8- Joseph Rosales; 20- Deybi Flores, 5- Kervin Arriaga, 23- Jorge Álvarez; 12- Romell Quioto, 17- Luis Palma y 11- Jorge Benguché.
7:00 PM - Celso Borges no aparece ni en la banca de la Selección de Costa Rica en el Estadio Francisco Morazán.
6:40 PM - Alineación de Costa Rica: 1- Keylor Navas; 3- Jeyland Mitchell, 6- Alexis Gamboa, 15- Francisco Calvo, 4- Juan Pablo Vargas, 19- Kendall Waston; 14- Orlando Galo, 2- Aaron Murillo, 10- Jocimar Alcócer; 12- Alonso Martínez y 9- Manfred Ugalde.
6:30 PM - Ambas selecciones ya se encuentran en el estadio Morazán en la previa del partido de eliminatoria.
6:00 PM - De ganar Honduras sus dos partidos en este mes de octubre y que Nicaragua iguale ante Haití y de igual forma los ticos ante los pinoleros, se clasifica al mundial.
5:50 PM - Honduras llega de igualar ante Haití de visitante y luego derrotó a Nicaragua en Tegucigalpa.
5:45 PM - El estadio Morazán se comienza a llenar, la afición llenará el escenario deportivo, los boletos se vendieron todos.
5:40 PM - El otro aprtido del grupo es de Nicaragua ante Haití, ese juego inicia las 6:00 PM en Managua.
5:30 PM - Honduras quiere un triunfo sobre Costa Rica y así empezar a tomar ese boleto al Mundial 2026.
INICIAMOS EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO
El partido está programado para que se realice en la cancha del estadio Morazán para que inicie a las 8:05 de la noche.
Alineaciones
Honduras ante Costa Rica: 1- Édrick Menjívar; 14- Andy Nájar, 15- Getsel Montes, 3- Marcelo Santos, 8- Joseph Rosales; 20- Deybi Flores, 5- Kervin Arriaga, 23- Jorge Álvarez; 12- Romell Quioto, 17- Luis Palma y 11- Jorge Benguché.
Hora y canal que transmite
Hora: 8:05 PM
Canal: TSI