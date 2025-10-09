Con sorpresas: Alineación titular de Honduras vs Costa Rica en la eliminatoria de Concacaf

La Selección Nacional de Honduras tiene su 11 titular para enfrentar a Costa Rica por la Eliminatoria de Concacaf. Sorpresas en la alineación de Rueda.
Reinaldo Rueda tiene un plan ante Costa Rica y sorprenderá con su 11 titular para derribarlos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. ¡2 sorpresas en el equipo estelar!
PORTERO: Edrick Menjívar no se mueve bajo los tres postes, es la garantía en el arco de la Selección de Honduras.
LATERAL DERECHO: Andy Nájar es el motor por la banda derecha, el futbolista de 33 años vive su última eliminatoria y fue mundialista en Brasil 2014.
DEFENSA: Getsel Montes será el defensor titular de Reinaldo Rueda ante Costa Rica y tendrá que defender el arco de Edrick Menjívar.
DEFENSA: Marcelo Santos será el defensa titular de la Bicolor junto a Getsel Montes para frenar y dejar en blanco a los ticos en el Morazán.
LATERAL IZQUIERDO: Joseph Rosales se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Reinaldo Rueda y será titular en la banda izquierda ante los ticos.
VOLANTE: Deybi Flores está acostumbrado a la titularidad en la Selección de Honduras, es el candado en el mediocampo y saldrá desde el pitazo inicial.
VOLANTE: Kervin Arriaga vuelve a la Selección de Honduras, el único centroamericano en el top-3 de las ligas de Europa y también será titular en el estadio Morazán.
VOLANTE: Por la baja de Edwin Rodríguez, el volante Jorge Álvarez será quien ocupe su lugar y buscará hacerle daño a los ticos esta noche.
VOLANTE: Luis Palma será titular. Al principio se manejó que sería Alexy Vega, pero Rueda tomó decisión de última hora.
DELANTERO: Romell Quioto es otro de los atacantes llamados a hacerle daño a los costarricenses y dar un paso que nos acerque al Mundial 2026.
DELANTERO: Jorge Benguché le ganó el pulso a Choco Lozano. El delantero del Olimpia viene enrachado con el gol y es el elegido para hacerle daño a Costa Rica esta noche.
EL HERALDO te adelanta en exclusiva el 11 titular de la Selección de Honduras que saldrá ante Costa Rica esta noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
SUPLENTES: Antony 'Choco' Lozano cuenta con la confianza de Reinaldo Rueda, pero saldrá desde el banquillo de la Bicolor.
Luis Vega es una de las sorpresas en el banquillo de Honduras, ya que ante la baja de Julián Martínez y Denil Maldonado, todos esperaban que fuera titular ante los ticos.
Yustin Arboleda es de los delanteros con mayor presencia en la Bicolor, mete garra y compromiso aunque tenga pocos minutos en la cancha, pero será uno de los suplentes.
Alex López volvió a la convocatoria de la Selección de Honduras y su experiencia será fundamental a la hora de medirse a los ticos.
Carlos Pineda es otro de los revulsivos de Reinaldo Rueda y saldrá desde el banquillo de suplentes ante Costa Rica esta noche.
Honduras y Costa Rica se miden esta noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, a las 8 de la noche por la fecha 3 de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.