Haití goleó a Nicaragua y mete presión por la cima del grupo de Honduras en la Eliminatoria

Managua, Nicaragua.- La selección de Nicaragua cayó ante Haití por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026.

Nicaragua y Haití se verán las caras este jueves a las 6:00 PM hora local (24:00 GMT) en el Estadio Nacional, en Managua, donde los dirigidos por el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa buscan mantenerse con vida tras tropezar frente a Honduras en la pasada jornada.

La Azul y Blanco consiguió un empate frente a Costa Rica por 1-1 en la primera jornada y luego perdió como visitante frente a Honduras por 2-0.

Enfrente tendrá a Haití, que empató sin goles frente a Honduras en su primer partido, mientras que en la última jornada remontó dos goles en contra frente a Costa Rica en un partido que finalizó empatado 3-3.