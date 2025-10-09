Haití goleó a Nicaragua y mete presión por la cima del grupo de Honduras en la Eliminatoria

Managua, Nicaragua.- La selección de Nicaragua cayó ante Haití por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026.
RESULTADO FINAL:
ALINEACIONES CONFIRMADAS
Alineación de Nicaragua: Rodríguez, Quijano, Niño, Cano, Acevedo, Reyes, Hernández, Moldskerd, Bonilla, Barrera, Smith.
Alineación de Haití: Placide, Arcus, Ade, Duverne, Lacroix, Bellgarde, Casimir, Jacques, Pierrot, Providence, Nanzon.
Nicaragua y Haití se verán las caras este jueves a las 6:00 PM hora local (24:00 GMT) en el Estadio Nacional, en Managua, donde los dirigidos por el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa buscan mantenerse con vida tras tropezar frente a Honduras en la pasada jornada.
La Azul y Blanco consiguió un empate frente a Costa Rica por 1-1 en la primera jornada y luego perdió como visitante frente a Honduras por 2-0.
Enfrente tendrá a Haití, que empató sin goles frente a Honduras en su primer partido, mientras que en la última jornada remontó dos goles en contra frente a Costa Rica en un partido que finalizó empatado 3-3.
DATOS DEL PARTIDO
Hora: 6:00 PM.
Estadio: Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua.
Transmite: NicaSports y TOTALMIX.