¿Dónde ver en vivo Honduras vs Costa Rica hoy por las eliminatorias Copa del Mundo?

San Pedro Sula, Honduras.- El verdadero guerrero no es inmune al miedo, lucha a pesar de él. Esta noche, la Selección de Honduras tiene en sus manos la posibilidad de lanzarse rumbo al Mundial y, de paso, dejar a Costa Rica con el camino inclinado por el boleto. Será un partido de esos donde se juegan muchas cosas, fútbol fuera de la cancha con los jugadores lesionados que no están hasta los detalles mínimos como los nervios. Es una final y así lo están viendo los seleccionados hondureños, quienes saben que los espacios en el centro del campo se vuelven pasillos con trampas y las autopistas de los costados están cerradas.

Reinaldo Rueda confesó que hay preocupación por las molestias que han presentado algunos jugadores claves como Luis Palma, además del central Luis Fernando Vega, pero eso no es problema porque hay alternativas para poder sacar el partido.



Las puertas del estadio Morazán se abrirán a las 2:00 pm para que la afición llegue a tiempo.

Por su parte Miguel Herrera, entrenador de los ticos, apela a la experiencia después de ver cómo los jóvenes dejaban que la leche se les quemara en las primeras jornadas, y esta noche salen a escena Kendall Waston, Keylor Navas y Allan Cruz, quienes sí jugarán, mientras que el experimentado Celso Borges llegó en algodones y podría ser el “gallo tapado” del Piojo.

La Selección de Honduras marcha líder del grupo con cuatro puntos tras empatar con Haití y vencer a Nicaragua, mientras que los ticos son segundos con los dos empates ante los mismos rivales, es por eso que un triunfo catapultaría el camino, ya que lo distancia a cinco puntos de los ticos, con nueve por disputarse en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Rueda mantendrá a Endrick en el marco, con una zaga conformada por Andy Nájar, Marcelo Santos, Getsel Montes y Rosales; con Deybi Flores, Arriaga, Jorge Álvarez y Alexy Vega, y adelante atacará con Romell Quioto y Jorge "Toro" Benguché.

Posible alineaciones

Honduras: 1. Edrick Menjívar, 14. Andy Najar, 2. Getsel Montes, 4. Marcelo Santos, 8. Joseph Rosales, 20. Deybi Flores, 5. Kervin Arriaga, 23. Jorge Álvarez, 13. Alexy Vega, 12. Romell Quioto y 11. Jorge Benguché. Costa Rica: 1. Keylor Navas, 3. Jailand Mitchell, 19. Kendall Waston, 6. Alexis Gamboa, 15. Francisco Calvo, 8. Joseph Mora, 10. Jocimar Alcócer, 14. Orlando Galo, 11. Allan Cruz, 12. Alonso Martínez y 9. Manfred Ugalde.

