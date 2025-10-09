  1. Inicio
Así 'calientan' los medios de Costa Rica la previa del partido ante Honduras

La Selección de Honduras se enfrenta esta noche ante Costa Rica por la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026

  • 09 de octubre de 2025 a las 10:03
La Selección de Honduras se enfrenta esta noche ante Costa Rica por la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026
"Tarea titánica": Teletica resalta que Costa Rica solo tiene un triunfo sobre Honduras de visita. "El balance dice que de 12 compromisos se registran un triunfo, cuatro empates y siete derrotas. La única victoria fue rumbo a Corea y Japón 2002, cuando estaba al frente Alexandre Guimaraes", publica el medio tico.
Desde TD Más esperan que el combinado costarricense puede derrotar a la Bicolor en el Estadio Morazán para seguir ilusionados de cara al Mundial 2026.
El diario Récord de México le dedicó su portada a Miguel Herrera: "Con el agua hasta el cuello"."Se juega la vida con Costa Rica. Una derrota ante Honduras complicaría sus aspiraciones de clasificar de forma directa, y el duelo tiene un toque especial: la 'H' suele ser verdugo de técnicos mexicanos".
HCH Deports: "¡Todo o nada! Honduras recibe a Costa Rica en el Morazán por las eliminatorias mundialistas".
El periodista Oscar Funes adelanta que el equipo catracho jugará esta noche con su segunda equipación.
El periodista costarricense, Kevin Jiménez, con plena confianza de que la 'Sele' podrá llevarse los tres puntos de suelo hondureño. Cabe recordar que los ticos marchan con dos puntos en el segundo puesto del Grupo C.
José Miguel Domínguez, mejor conocido como 'Chepe Bomba', había levantado polvo tras asegurar que el verdadero clásico centroamericano es Costa Rica contra Panamá. "Entiendo la narrativa y demás. Toca vender entradas en el Morazán", apuntó.
Diario Diez: "Noche para enterrar a Costa Rica".
ESPN Costa Rica: "Reinaldo Rueda enciende la mente: Honduras prepara batalla de ajedrez ante Costa Rica".
El portal Futból de Centroamérica califica el encuentro de esta noche en San Pedo Sula como "el que todos esperábamos".
El periodista José Alberto, de Tigo Sports, subrayó las declaraciones de Miguel Herrera antes del partido. "Un empate no sería malo, pero no me gusta jugar a empatar. Nosotros vamos a ir a buscar la victoria, debemos buscar los puntos que perdimos en casa".
El diario Costa Rica Hoy: "El día para romper y cambiar la historia en Honduras".
Julio Cruz, periodista de El Heraldo, confía en que la Bicolor se respetará ante su gente y dará un paso crucial en busca de la clasificación mundialista.
El periodista Felipe Valencia pronostica que hoy podría ser la noche de Romell Quioto.
Yashin Quesada resalta que Honduras es la única selección que aún no ha recibido goles en la eliminatoria tras dos fechas disputadas.
El periodista Bebeto Flores dio a conocer en las últimas horas cómo se encuentra el césped del Estadio Mozán para la batalla de esta noche.
