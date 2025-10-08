Rueda revela que futbolista de la 'H' está entre algodones y las claves para vencer a Costa Rica

Previo a este compromiso, la Selección Nacional abrió las puertas a la prensa deportiva. Reinaldo Rueda , DT de la Bicolor analizó este duro compromiso ante los ticos y aseveró que los pies deben de estar sobre la tierra para encarar este compromiso.

San Pedro Sula, Honduras .- Las selecciones de Honduras y Costa Rica se miden este jueves a las 8:06 PM en el Estadio Francisco Morazán. La Bicolor tiene la gran oportunidad de estirar el primer lugar en el grupo C de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

Respondió si el duelo ante los ticos es el más importante de la Eliminatoria Mundialista, lo que espera de la Selección de Costa Rica , halaga la nueva generación y reveló las claves para buscar la victoria en el clásico centroamericano.

El entrenador colombiano reveló que tiene un futbolista importante entre algodones, pero confirmó que el 11 titular, en su mayoría, sería el mismo con el que jugó los primeros dos compromisos de la tercera ronda.

¿Tiene claro el 11 titular o hay dudas? Ayer adelantamos bastante, vamos a hacer una última evaluación. Tenemos un jugador con una pequeña molestia. Por fortuna, la resonancia que se le hizo esta mañana no arrojó ningún daño delicado, pero esperamos evaluarlo hoy, mirar que decisión tomar para encarar este partido. Es la nómina que ha venido jugando estos últimos partidos.

¿Por dónde cree que pasarán las claves para ganarle a los ticos? Es un partido cerrado, intenso, es un torneo cortísimo. Por lo que hemos visto todos los juegos son cerrados, va a pasar por el orden, en la disciplina, en la intensidad, hay que ser cerebrales para esos partidos, evitar que nos traicione la emoción, esto es parte del juego. Pienso que en la medida que tengamos la concentración, es un rival muy fuerte, de gran trayectoria el que tendremos mañana.

¿Cómo llegan los futbolistas para el duelo ante Costa Rica y qué puede apercibir? Hemos tenido buena fortuna, todos han llegado con buena disposición, esperar que se confirme en el juego de mañana. Al cien, creo que tenemos que colocar el plus especial, que nos alcance a lo que queremos nosotros. Es el compromiso de todos. En las prácticas se ha visto esa intensidad y se ha visto esa disposición del plantel.

¿Está preparado Honduras para cualquier golpe?

Esos son los partidos que hay descifrar. Entender que en el fútbol hay que estar preparados. Todos los que salimos a la cancha, somos competitivos. Todo depende de la medida en que seamos inteligentes, no va a ser fácil, es un partido importante.

¿Considera que este el partido que marca la Eliminatoria?

Con este juego cerramos la primera vuelta, pero quedarían tres juegos, pero no podemos anticiparla. Uno siempre quiere que la cuenta de ahorro capitalice. Cuando tenemos diez, queremos quince. Ya hemos visto que por un gol, por un punto, se define la clasificación. Tenemos un ahorro importante que debemos capitalizar.

¿Qué significa para usted la estadística ante los ticos?

Es un punto de referencia, los momentos son diferentes. Ahora tenemos 26 juegos, se ganó 17, tenemos 62% de rendimiento en esas imponderables. Nunca en el anterior proceso hemos tenido tanta lesiones como en este. En aquella época tuvimos un equipo muy estable. Ahora tenemos cuatro ausentes, es un aliciente importante. Tenemos un buen porcentaje, eso habla del buen trabajo.

Costa Rica incorporó a talento joven y experimentado. ¿Cuáles son los objetivos de convocar a los "alemanes"?

Hace casi un año estamos con el propósito de acercamiento con estos jugadores. El caso de Leonardo Posadas tuvo una lesión, regresó al Hamburgo, ahora está compitiendo con regularidad. Lo mismo pasó con Nayrobi; recién llegado a Alemania se lesionó, lo operaron, empezó su rehabilitación, ha sufrido. Hace un año que quise traerlos. Hoy recién llegan a la selección. Queremos evaluarlos, conocerlos. Son dos valores importantes, no es fácil. Era importante la adaptación de ellos, estamos proyectando que estén en los Juegos Centroamericanos con Honduras, en Guatemala. A los dos queremos tenerlos esta semana con nosotros, llegaron hoy a integrarse, esperar que estos días de concentración para el duelo ante Haití se puedan adaptar y lo podamos tener en lo sucesivo con mayor continuidad.

Duelo complejo ante los ticos

Este partido tiene de todo. Es un partido muy cerebral, se necesita inteligencia táctica, es muy emocional. Queremos hacer un buen juego y buen resultado. Honduras ha tenido juegos importantes, esos factores se mezclan. Los cambios que ha tenido Costa Rica en nombres, son hombres de experiencia. Es un partido intenso y disputado.

Miguel Herrera dice que el empate es bueno, ¿cómo esperan a Costa Rica?

Justo de eso hablamos con los jugadores, habrá dos comportamientos. Costa Rica maneja bien el juego elaborado. Creo que al comienzo será cerrado. Luego, en el trámite se verá la tendencia del juego, el que tenga el balón va a proponer, por ahí va a pasar. Por ahí será la disputa en la mitad del campo. Todo depende lo que ellos nos dejen hacer y lo que ellos hagan.

¿Cuál es la valoración de esta nueva generación de Costa Rica?

Es la gran riqueza de Concacaf. Costa Rica siempre tiene esa gran bondad, es una generación con buena técnica. Creo que el hecho de Luis Suárez, orientando ese proceso a Qatar, aprendieron los jóvenes. Es una generación de respeto, es de transformación importante, ellos quieren ratificar y lograr la meta de clasificar al Mundial. Es una mezcla importante de gran técnica.

¿Quién será el acompañante de Getsel Montes? ¿Benguché titular?

​​​​​​​Hemos estado haciendo ese trabajo, mirando quiénes se complementan mejor. Hicimos una defensa que logró un buen nivel. Ustedes vieron que en marzo pasado perdimos los cuatro arqueros. Es cuestión de horas para decidir quién es el acompañante, vamos a mirarlos a la cara, ver la seguridad que transmiten. Por fortuna arriba tenemos a Choco, Yustin, Jorge.