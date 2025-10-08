Llegada de Costa Rica a San Pedro Sula para partido eliminatorio ante Honduras

La Selección Nacional de Costa Rica llegó a suelo 'catracho' sin hacer tanto ruido, del avión al bus y luego al hotel.
La Selección Nacional de Costa Rica arribó la tarde de este miércoles en la pista del aeropuerto Ramón Villeda Morales en La Lima, Cortés.
Uno de los primeros en salir de registro migratorio y subir al autobús que los trasladó al hotel donde estarán concentrados, fue el técnico mexicano, Miguel "Piojo" Herrera, quien se vio tranquilo.
La delegación de los 'ticos' llegó completa y desde ya concentrados para el juego de este jueves ante la 'bicolor'.
Uno de los que sigue en duda es el veterano Celso Borges, pese a que ha estado entrenando por separado, hizo el viaje a Honduras.
Francisco Calvo, Josimar Alcocer, figuraron en la llegada a suelo catracho para el partido eliminatorio.
Costa Rica se enfrenta este jueves ante Honduras en el estadio Morazán de San Pedro Sula a las 8:05 PM.
Uno de los jugadores que también ha estado en el foco de los medios es Kendall Waston, veterano defensor de 37 años, ha regresado a la selección.
Keylor Navas no se puede quedar atrás, quien llegó con una pequeña molestia en uno de sus tobillos, por lo que estuvo entrenando por aparte junto a Celso Borges.
Keylor Navas sería titular con Costa Rica ante Honduras en este tercer partido de la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.
La prensa hondureña estuvo presente en el aeropuerto en la llegada de la escuadra de Costa Rica.
Los jugadores subieron rápido al autobús y se marcharon al hotel donde estarán esta noche y este jueves, ya que no harán entrenamiento en San Pedro Sula.
Los 'ticos' ya están en el hotel donde se quedarán esta noche, el día del jueves y por la noche, luego del partido, regresan a su tierra.
El contacto con los aficionados fue mínimo, muchos ni miraban para el lado.
Keylor Navas fue seguido por los aficionados, muchos porque jugó en el Real Madrid y pedían la foto.
Pero al menos en el hotel no atendieron a aficionados catrachos.