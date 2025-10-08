La Bicolor afinó los cañones: Así fue el último entreno de Honduras previo a enfrentar a Costa Rica

La Selección Nacional de Honduras realizó este miércoles su último entreno previo a enfrentar a Costa Rica en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Así se vivió la práctica, que contó con visita especial.
La práctica de este día también se llevó a cabo en el estadio Morazán, recinto que albergará el partido de mañana jueves.
Como de costumbre, los entrenos de la Bicolor arrancan con una pequeña oración. Todo el grupo estuvo reunido en una parte del engramillado del estadio.
Posteriormente, los seleccionados se dividieron en grupos para arrancar los trabajos de preparación.
El cuerpo técnico decidió realizar movimientos suaves para evitar sobrecargas en los futbolistas.
Todo es positivismo en la Selección Nacional de Honduras y se reportan listos para el trascendental juego frente a los ticos.
Kervin Arriaga y Alexy Vega disfrutaron de un agradable momento sobre el terreno de juego. Mañana seguramente ambos sumaran minutos.
Marcelo Santos es una de las opciones para suplir a Julián Martínez, legionario que no será parte del partido de mañana por una lesión.
Rolin Peña, directivo de Marathón, estuvo presente en el entreno de la Bicolor.
Peña sostuvo una pequeña charla con el técnico de Honduras, Reinaldo Rueda, y Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras.
Los jerarcas de la FFH siguieron de cerca el último entreno de Honduras previo a jugar contra Costa Rica.
Nairoby Vargas juega en Alemania y es una de las sorpresas en esta convocatoria para la fecha FIFA de octubre.
Rueda afina los últimos detalles para el partido de este jueves con el resto de su cuerpo técnico.
Honduras podría presentar sorpresas en su 11 titular para buscar derrotar a Costa Rica en el Morazán.
Otra postal de los dirigentes de la FFH en el entreno de la Selección de Honduras.
Alex López regresa a la Selección Nacional después de varios años de ausencia.
Romell Quioto afina su puntería para derrotar el marco que defenderá Keylor Navas.
Deiby Flores es uno de los titulares fijos en la Selección Nacional de Honduras y así se prepara.
Honduras y Costa Rica se enfrentan mañana jueves a partir de las 8:00 PM por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.
La mejor postal del entreno fue esta, que demuestra la unidad de todos los jugadores hondureños.