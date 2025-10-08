Honduras vs Costa Rica EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido hoy por eliminatoria

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras intentará evitar este jueves tropezar en casa ante la de Costa Rica, que la acecha en la lucha por el liderato, en la tercera jornada del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026. Dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, Honduras, lidera el grupo con cuatro puntos, mientras que Costa Rica ha sumado dos.

Los catrachos empataron como visitantes contra Haití y lograron un triunfo en casa ante Nicaragua, mientras que los ticos, con el mexicano Miguel Herrera como timonel, empataron con los mismos rivales en sus primeros dos partidos. Ambas selecciones llegan al clásico de fútbol centroamericano con algunas variantes en su plantilla con el objetivo de clasificarse de manera directa para el Mundial de 2026, lo que logrará el equipo que finalice en el primer lugar al cierre de la eliminatoria.

Honduras intentará aumentar la distancia en la clasificación sobre Costa Rica, que buscará el triunfo para saltar al primer lugar. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En esa misma lucha se mueve Haití, tercera del grupo C, que al igual que Costa Rica ha sumado dos enteros y se enfrentará a Nicaragua, que solo tiene uno. Edrick Menjívar, portero de Honduras, afirmó que el duelo contra Costa Rica "será una final" y sobre ante la opinión de algunos de sus compañeros de que los ticos son favoritos, señaló que "los niveles se han equilibrado" y que el partido "será muy difícil".

El encuentro se disputará en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, con capacidad para unos 20.000 espectadores, con sus gradas muy cercanas a la cancha, a diferencia del Estadio Olímpico Metropolitano, en el que caben 40.000. El objetivo de Honduras es ganar los dos partidos seguidos que tiene en casa, el jueves ante Costa Rica y el día 13 contra Haití en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa. Probables alineaciones: Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Romell Quioto y Anthony Lozano. Entrenador: Reinaldo Rueda. Costa Rica: Keylor Navas; Carlos Mora, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas; Joseph Mora, Kenneth Vargas, Orlando Galo, Manfred Ugalde; Josimar Alcócer y Alonso Martínez. Entrenador: Miguel herrera Árbitro: Walter López. Estadio: Francisco Morazán, de San Pedro Sula.

Hora del partido en Estados Unidos

Hora local: 8:00 PM Hora en Houston: 9:00 PM Hora Los Ángeles: 7:00 PM Hora en New York: 6:00 PM

Canal dónde verlo en Estados Unidos

Canal: Universo

Paramount+

Canal que transmite en México

Canal: TUDN

Canal que transmite en Honduras

Canal: Deportes TVC

Canal que transmite en Costa Rica