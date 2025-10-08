Ponen a punto la caldera: Así luce el estadio Morazán previo al Honduras vs Costa Rica

El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula albergará el partido Honduras vs Costa Rica de este jueves por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Así luce a pocas horas del pitazo inicial.
¡Una belleza! Así luce el Estadio Francisco Morazán previo al Honduras vs Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.
Trabajadores que se encargan del mantenimiento del recinto revisaron los faroles del recinto sampedrano para el compromiso de este jueves a las 8:06 PM.
Al inmueble que se reinauguró en septiembre de 2024, le hicieron un pequeño corte al engramillado de cara al Honduras vs Costa Rica.
¡Como mesa de billar! Qué sensacional luce la grama del mítico Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Honduras vs Costa Rica se miden este jueves 9 de octubre a las 8:06 PM en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
A las graderías del inmueble le hicieron limpieza profunda. El estadio lucirá a tope para el clásico centroamericano.
La Selección Nacional de Honduras tiene la gran oportunidad de estirar la ventaja en el primer lugar del grupo C de la Eliminatoria Mundialista.
CONDEPOR reabrió las puertas del Estadio Morazán, que se convirtió en el segundo recinto con engramillado híbrido en el suelo catracho.
La H suma cuatro puntos en el grupo C de la Eliminatoria Mundialista. La Bicolor le ganó a Nicaragua y empató ante Haití en las primeras dos fechas.
El inmueble sampedrano recibirá un partido de la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Contra Haití jugamos en Tegucigalpa.
El Estadio Francisco Morazán luce más que listo para albergar el trascendental partido entre Honduras vs Costa Rica.
Al inmueble se le hicieron otros detalles pensando en el crucial partido entre Honduras vs Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista.
La localidad de palco también recibió limpieza y una atención importante pensando en los hinchas que asistirán a esa localidad.