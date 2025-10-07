Honduras vs Costa Rica: los jugadores más caros de cada selección

Honduras y Costa Rica se enfrentarán este jueves 9 de octubre en partido decisivo para clasificar a la Copa Mundial United 2026. Conozca a los jugadores más caros de cada selección de acuerdo a los datos del portal Transfermarkt.
El pívote catracho Deybi Flores ahora juega para el Al-Najma SC de la primera división de Arabia Saudita. Tiene un valor en el mercado de 800 mil euros.
El delantero Anthony "Choco" Lozano es parte de los artilleros de la selección hondureña. Su precio actual es de un millón de euros.
Rigoberto Rivas volvió a estar convocado con la "H". El atacante del Kocaelispor de Turquía tiene un valor en el mercado de fichajes de 1.5 millones de euros.
Kervin "El Misilito" Arriaga actualmente es el hondureño que juega en la gran élite al ser parte del Levante de la primera división de España. Arriaga tiene un valor en el mercado de 1.5 millones de euros.
El lateral y carrilero Joseph Rosales juega para el Minessota United de la MLS de Estados Unidos. Tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de euros.
El delantero Luis Palma del Lech Poznań de Polonia es el futbolista catracho más caro de la actualidad, con un valor de 3 millones de euros.
En cuanto a la selección de Costa Rica, el defensa central Julio Cascante forma parte de los jugadores más caros. Juega para el Austin FC de la MLS y tiene un valor de 1.5 millones de euros.
Jeyland Mitchell a sus 21 años de edad ha reflejado ser un gran prospecto de la selección tica. El defensa del Sturm Graz de Austria tiene un precio de 2 millones de euros.
Josimar Alcócer es de los mejores delanteros con los que cuenta Costa Rica, siendo un delantero de alto peligro. Juega para el KVC Westerlo de Bélgica y su valor es de 3.5 millones de euros.
Alonso Martínez es otro de los costarricenses que juegan en el extranjero, específicamente en el New York City FC de la MLS. El delantero tiene un precio de 6 millones de euros en el mercado de transferencias.
El jugador más caro de Costa Rica es el delantero Manfred Ugalde, quien milita en el Spartak de Moscú de la Premier League de Rusia, teniendo un precio de 15 millones de euros.